Finta rapina e falso maresciallo dei carabinieri: arrestato 21enne per tentata truffa a Lucca

Un 21enne residente a Napoli è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di tentata truffa aggravata in concorso ai danni di un anziano di 71 anni residente nel quartiere di Picciorana, a Lucca.

Secondo quanto ricostruito, nella mattinata di ieri la vittima è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per un maresciallo dei carabinieri. Il falso militare avrebbe sostenuto che l'autovettura dell'anziano risultava coinvolta in una rapina e che, per chiarire la vicenda, sarebbe stato necessario mostrare gioielli e oggetti di valore a un presunto collega che si sarebbe presentato a casa.

Insospettito dalla richiesta, il 71enne ha contattato con il cellulare il numero di emergenza 112 mentre era ancora in linea con il truffatore. La Centrale operativa ha quindi inviato sul posto una pattuglia della Stazione Carabinieri di San Concordio e una della Sezione Radiomobile di Lucca.

I militari hanno sorpreso il giovane mentre, qualificandosi come carabiniere, cercava di farsi consegnare dalla finestra dell'abitazione denaro e oggetti di valore. Il 21enne è stato immediatamente bloccato e, nel corso della perquisizione personale e del veicolo, è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari e di oltre mille euro in contanti, ritenuti di presunta provenienza illecita e sottoposti a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato trasferito nella casa circondariale di Lucca a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Secondo quanto evidenziato dall'Arma, con questo arresto salgono a nove le persone finite in manette negli ultimi due mesi nel territorio di Lucca e della Piana per truffe con il metodo del falso carabiniere ai danni di anziani

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