Giornata studio all'Università di Pisa a 180 anni dal terremoto di Orciano Pisano

A cento anni dal terremoto di Orciano Pisano, il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa promuove una giornata di studio dedicata all'analisi dell’evento che il 14 agosto 1846 colpì le Colline Pisane. L'appuntamento è per venerdì 10 luglio dalle ore 14 all’Aula C Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, in Via Santa Maria 53,

All'iniziativa parteciperanno rappresentanti di enti nazionali e regionali, ricercatrici e ricercatori che, da diverse prospettive disciplinari, hanno approfondito i molteplici aspetti di questo evento.

L'evento causò tra i 60 e i 70 decessi e circa 400 feriti, provocando ingenti danni nei comuni di Orciano Pisano, Riparbella e Santa Luce. Con epicentro in prossimità di Orciano Pisano, il sisma interessò anche centri urbani di maggiori dimensioni, come Livorno e Pisa.

Si tratta di uno dei primi terremoti descritti con un approccio scientifico dal geologo Leopoldo Pilla, allora docente dell'Università di Pisa. Nonostante ciò, il terremoto di Orciano Pisano rimane tuttora uno degli eventi sismici più enigmatici della storia italiana e, proprio per questa ragione, continua a rappresentare un caso di grande interesse per la ricerca scientifica.

L'iniziativa si propone come un momento di approfondimento scientifico e divulgativo, rivolto non soltanto agli addetti ai lavori ma anche a tutte le cittadine e i cittadini interessati ad approfondire la conoscenza di un evento che ha segnato la storia sismica del territorio toscano.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa

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