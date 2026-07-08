Abc, Cosimo Corbinelli confermato responsabile tecnico del settore giovanile

Una conferma che premia competenza e professionalità. Per il secondo anno consecutivo Cosimo Corbinelli sarà il responsabile tecnico del settore giovanile dell’Abc Castelfiorentino, oltre a guidare come capo allenatore i gruppi Under 13 e Under 17 Gold. E non poteva essere altrimenti, viste le qualità tecniche ed umane che il coach castellano ha mostrato da quando, due anni fa, è tornato al PalaBetti dopo le importanti esperienze di Empoli e Cecina. Un lavoro riconosciuto anche a livello federale, tanto che nelle ultime due stagioni Cosimo è stato scelto dal CNA Toscana per guidare la selezione maschile anno 2012.

“Come responsabile tecnico sono parzialmente soddisfatto della stagione appena conclusa – spiega il tecnico -. Alcune squadre hanno incontrato delle difficoltà nel loro percorso ma questo ha stimolato i ragazzi a crescere e a trovare soluzioni, sia dal punto di vista tecnico che umano. Fa piacere e ben sperare che a luglio ci siano ancora ragazzi ad allenarsi in palestra, e questo deve essere motivo di grande orgoglio per l’Abc. Per quanto riguarda la prossima stagione, l’auspicio più grande è che allenatori, giocatori e famiglie riescano a collaborare per la crescita dei nostri ragazzi”.

Indubbia la conferma da parte della società, che ha rinnovato la fiducia al lavoro del tecnico gialloblu.

“Le qualità tecniche ed umane di Cosimo sono indiscutibili – spiegano i dirigenti Samuele Manetti ed Enrico Carzoli -, e a queste si aggiunge la castellanità, che rappresenta un valore aggiunto. Da quando due anni fa è tornato a Castello ha sposato il progetto gialloblu con grande professionalità, dimostrando tutte le sue capacità di far crescere i ragazzi e tante idee per farlo, anche innovative. Ha sempre prestato la massima attenzione sia agli aspetti tecnici che umani del nostro sport, e per questo riponiamo in lui la nostra totale fiducia”.

A Cosimo, dunque, gli auguri di buon lavoro per un ruolo tanto importante quanto delicato, certi che riuscirà a portarlo avanti con la dedizione e la professionalità che hanno contraddistinto il suo operato fino ad oggi.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

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