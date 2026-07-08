Guasto sulla linea Arezzo-Firenze, intervengono i vigili del fuoco: 150 passeggeri trasbordati

Intervento dei vigili del fuoco sulla linea ferroviaria nelle vicinanze di Rigutino, frazione di Arezzo, per un treno bloccato a causa di un'avaria. L'emergenza è scattata questo pomeriggio, intorno alle 14.50, quando si è verificato il guasto. Sul posto sono arrivati, verso le 16, i vigili del fuoco insieme alla protezione civile, al personale del 118 e ai tecnici di Trenitalia.

I circa 150 passeggeri, tra cui una persona disabile, sono stati trasbordati su un convoglio alimentato a diesel per essere trasportati verso Arezzo e Firenze, destinazione finale del treno. Sul posto anche i volontari della protezione civile, che hanno assistito i passeggeri distribuendo acqua.

In base a quanto comunicato sui siti di Rfi e Trenitalia, la circolazione è tuttora sospesa tra Castiglion Fiorentino e Arezzo per verifiche tecniche sulla linea elettrica. A causa del guasto si registrano ritardi fino a 60 minuti, variazioni e cancellazioni dei treni.

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