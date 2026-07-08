Incendi boschivi, alla Gorgona corso di formazione per detenuti e Polizia penitenziaria

Si è tenuto alla Casa di Reclusione dell'isola della Gorgona un corso di formazione antincendi boschivi, che ha visto la partecipazione di 18 persone, tra detenuti e operatori della Polizia penitenziaria. L'iniziativa, che si è svolta in due giorni, è stata organizzata dal Settore forestazione della Regione in collaborazione con Ministero della giustizia – Casa circondariale di Livorno.

Il corso ha avuto lo scopo di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per riconoscere e segnalare nel modo più corretto e tempestivo un incendio di bosco, intervenire in sicurezza nelle prime fasi di sviluppo delle fiamme e collaborare con il sistema Antincendi boschivi regionale (Aib) fino all'arrivo delle risorse necessarie allo spegnimento.

Il programma della seconda giornata ha previsto anche un'esercitazione pratica che ha simulato un incendio boschivo, con analisi del comportamento del fuoco e manovre di primo intervento e bonifica. Tra i docenti, oltre agli istruttori del Centro regionale di addestramento Aib La Pineta di Tocchi, anche la referente Aib della provincia di Livorno e alcuni direttori delle operazioni Aib della Zona Livorno Nord.

Da qualche giorno sono inoltre ripartiti i servizi di presidio Aib sulle isole di Capraia, Giglio e Pianosa, che fino alla fine di agosto garantiranno su ciascuna isola la presenza di una squadra di operatori che fanno parte del Coordinamento del volontariato toscano convenzionato con l’organizzazione regionale.

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