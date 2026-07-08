È in fiamme un bosco sul Monte Serra

È in fiamme il Monte Serra. I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 11,15 di oggi, mercoledì 8 luglio, sulla SP56 per l'incendio di un bosco. Al momento le fiamme stanno interessando il sottobosco in una zona scoscesa difficilmente raggiungibile dalle squadre di terra. Sono presenti anche i carabinieri di Buti, le cause del rogo sono in corso di accertamento.
"È operativo il sistema antincendi boschivi della Regione Toscana, con 17 squadre di volontari AIB, operatori e personale degli enti, 3 elicotteri della flotta regionale, con il supporto dei Vigili del Fuoco" scrive il presidente Eugenio Giani.
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