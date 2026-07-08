Incendio a Castelfiorentino, bruciati circa 20 ettari di terreno: fiamme vicino alle abitazioni

Un vasto incendio ha interessato nel pomeriggio la zona di Rimorti, a Castelfiorentino, lungo la SR 429 al chilometro 21. L'allarme è scattato intorno alle 14.50, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con le squadre dei distaccamenti di Castelfiorentino ed Empoli, supportate da un'autobotte a presidio di alcune abitazioni minacciate dalle fiamme. Nell'area sono intervenute anche le squadre della Protezione civile AIB e l'elisoccorso della Regione Toscana. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un incendio di interfaccia, ovvero un rogo che coinvolge aree vegetate in prossimità di edifici e infrastrutture. L'incendio è stato successivamente estinto e sono in corso le operazioni di bonifica.

La sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì, ha fatto sapere che le fiamme hanno interessato circa 20 ettari di terreno, per la maggior parte aree incolte. Il rogo avrebbe lambito alcune abitazioni, senza però provocare danni a persone o cose. La viabilità sulla SR 429 non ha subito interruzioni.

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