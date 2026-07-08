Maltratta il cane in strada e minaccia i poliziotti: denunciato 22enne a Lucca

Cronaca Lucca
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L'episodio è avvenuto in piazzale Boccherini. L'animale, un meticcio, è stato affidato al canile municipale

Un 22enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato per maltrattamento di animali e minaccia a pubblico ufficiale dopo aver aggredito il proprio cane in strada a Lucca. L'episodio, avvenuto la sera del 25 giugno in piazzale Boccherini, è stato reso noto nei giorni successivi.

Secondo quanto ricostruito, alcuni passanti hanno segnalato agli agenti della squadra volante un uomo che stava colpendo il cane con dei calci e che successivamente lo avrebbe sollevato da terra utilizzando un guinzaglio a strozzo perché l'animale si rifiutava di camminare.

Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno sorpreso il giovane mentre continuava a maltrattare il cane, ignaro della loro presenza. Dopo essere stato fermato e identificato, il 22enne avrebbe inoltre rivolto minacce ai poliziotti durante le operazioni.

Il cane, un meticcio bianco e nero, è stato preso in carico e affidato al canile municipale di Lucca

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