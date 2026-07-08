Marina di Pisa, valori di alga Ostreopsis entro i limiti dagli ultimi rilievi di Arpat

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I campionamenti eseguiti in data 6 luglio lungo il litorale pisano hanno evidenziato una concentrazione di Ostreopsis inferiore al valore limite di 10.000 cell/L

A seguito degli ultimi monitoraggi effettuati da Arpat sul litorale pisano si rende noto che i valori di “Ostreopsis ovata” rilevati nel tratto di costa di Marina di Pisa sud, in corrispondenza di via Litoranea, sono corretti e dunque entro i limiti. I campionamenti eseguiti in data 6 luglio lungo il litorale pisano hanno evidenziato una concentrazione di Ostreopsis inferiore al valore limite di 10.000 cell/L.

In occasione dei rilievi fatti lo scorso 29 giugno non si era resa necessaria alcuna misura precauzionale, solo un invito a porre particolare attenzione nell’accesso all’arenile e alle aree prospicienti (fino a 100 metri).

Ulteriori informazioni sui monitoraggi effettuati da ARPAT per misurare la concentrazione di alga Ostreopsis ovata nelle acque marine sono consultabili al link https://www.arpat.toscana.it/ostreopsis-ovata/

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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