Marti, al via i lavori di messa in sicurezza della frana in via Immaginetta

Attualità Montopoli in Val d'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

Sono cominciati i lavori di messa in sicurezza del movimento franoso della parte alta di via Immaginetta a Marti (Montopoli Val d'Arno). La frana risale al 2 novembre del 2023, provocata dagli eventi alluvionali che hanno interessato l'intero territorio comunale. Un fenomeno che ha richiesto la redazione della relazione geologica geotecnica e sismica, l'esecuzione di verifica di stabilità dell’intero versante e infine la redazione del progetto esecutivo di messa in sicurezza morfologica dei pendii.

Un intervento di 150 mila euro per il consolidamento della scarpata e la sistemazione dell'area a verde affidato alla ditta Linea Verde G.S di Ponte a Egola (San Miniato). I lavori proseguiranno per tutta l'estate e la ripresa della circolazione riprenderà nel mese di settembre prima dell'inizio della scuola.

"Sappiamo quanto il nostro territorio sia fragile – commenta la sindaca Linda Vanniquesto intervento fa parte di quei lavori nascosti, che non fanno notizia ma che sono necessari per il bene dei luoghi in cui viviamo e per i cittadini e le cittadine che li vivono. Fin dall’inizio della nostra legislatura sapevamo di dover proseguire quel lavoro di attenzione e messa in sicurezza dei movimenti franosi presenti e così è stato. Abbiamo proseguito con le indagini fino alla realizzazione per un intervento duraturo".

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
7 Luglio 2026

Colline Sanminiatesi, 30 Comuni uniti nel nome del tartufo: "Vogliamo diventare le Langhe della Toscana"

Dalle 'intese' ai fatti. Prende formalmente forma il progetto delle 'Colline San Miniatesi' il territorio diffuso nel cuore della Toscana, composto da 30 Comuni, che intende promuoversi in modo unitario attraverso [...]

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
7 Luglio 2026

Nero a Montopoli: il tartufo nero protagonista dell’estate

Prosegue con grande partecipazione il progetto “Nero a Montopoli”, promosso dal Comune di Montopoli in Val d’Arno, in collaborazione con l’ Associazione Culturale Arco di Castruccio nato per valorizzare il [...]

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
2 Luglio 2026

Convocato il Consiglio Comunale di Montopoli in Val d'Arno

È convocato per giovedì 2 luglio 2026, alle ore 18, in seduta ordinaria, presso la sala consiliare del Palazzo municipale di Montopoli in Val d'Arno, il Consiglio comunale. Sarà possibile [...]



Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno

<< Indietro

torna a inizio pagina