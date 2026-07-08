Marti, al via i lavori di messa in sicurezza della frana in via Immaginetta

Sono cominciati i lavori di messa in sicurezza del movimento franoso della parte alta di via Immaginetta a Marti (Montopoli Val d'Arno). La frana risale al 2 novembre del 2023, provocata dagli eventi alluvionali che hanno interessato l'intero territorio comunale. Un fenomeno che ha richiesto la redazione della relazione geologica geotecnica e sismica, l'esecuzione di verifica di stabilità dell’intero versante e infine la redazione del progetto esecutivo di messa in sicurezza morfologica dei pendii.

Un intervento di 150 mila euro per il consolidamento della scarpata e la sistemazione dell'area a verde affidato alla ditta Linea Verde G.S di Ponte a Egola (San Miniato). I lavori proseguiranno per tutta l'estate e la ripresa della circolazione riprenderà nel mese di settembre prima dell'inizio della scuola.

"Sappiamo quanto il nostro territorio sia fragile – commenta la sindaca Linda Vanni – questo intervento fa parte di quei lavori nascosti, che non fanno notizia ma che sono necessari per il bene dei luoghi in cui viviamo e per i cittadini e le cittadine che li vivono. Fin dall’inizio della nostra legislatura sapevamo di dover proseguire quel lavoro di attenzione e messa in sicurezza dei movimenti franosi presenti e così è stato. Abbiamo proseguito con le indagini fino alla realizzazione per un intervento duraturo".

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