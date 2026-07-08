Mercantia 2026: ecco come e dove acquistare i biglietti per il festival

Manca sempre meno all'appuntamento con Mercantia, il Festival Internazionale che dal 15 al 19 luglio trasformerà ancora una volta Certaldo in un palcoscenico a cielo aperto. E mentre il programma prende forma tra spettacoli, installazioni e artigianato, l'organizzazione fa chiarezza su un aspetto pratico ma fondamentale per chi vuole vivere il Festival: come acquistare i biglietti.

Chi preferisce muoversi con anticipo può farlo comodamente online, sul circuito TicketOne, oppure recandosi in uno dei tanti punti vendita TicketOne sparsi sul territorio o, ancora, nei negozi Unicoop Firenze. Per chi invece ama vivere Mercantia d'istinto, decidendo all'ultimo momento, resta sempre valida la formula classica: il biglietto si può acquistare direttamente in Piazza Boccaccio, nei giorni del Festival. Il mercoledì la biglietteria resta aperta dalle 17:30 alle 00:30, mentre da giovedì a domenica l'orario si allunga, dalle 18:00 all'1:00, per accompagnare le serate del borgo fino a notte fonda.

E per chi si chiede se ci siano agevolazioni, la risposta è sì. Il Festival conferma infatti una serie di riduzioni, pensate per famiglie e categorie specifiche: il biglietto ridotto spetta ai bambini tra i 7 e i 14 anni, alle persone con disabilità, ai soci Coop (ma solo il mercoledì e il giovedì), ai soci Touring Club con tessera in corso di validità e ai residenti del Comune di Certaldo. Anche l'abbonamento prevede una tariffa ridotta per bambini dai 7 ai 14 anni e per le persone con disabilità, mentre per i più piccoli, sotto i 7 anni, l'ingresso resta sempre gratuito.

Una novità: dalla mezzanotte in poi, ogni sera, il biglietto diventa ridotto per tutti, un piccolo premio per chi sceglie di godersi Mercantia nelle sue ore più suggestive e magiche.

Resta inteso, come da tradizione, che il biglietto d'ingresso non garantisce il posto agli spettacoli in programma, e che la Direzione del Festival si riserva la possibilità di apportare, senza preavviso, eventuali variazioni al programma qualora si rendessero necessarie.

Dove acquistare i biglietti:

Online: TicketOne

Punti vendita TicketOne

Negozi Unicoop Firenze

In loco, Piazza Boccaccio:

o mercoledì → 17:30 – 00:30

o giovedì-domenica → 18:00 – 01:00

Riduzioni (biglietto):

bambini 7-14 anni

persone con disabilità

soci Coop (solo mer. e gio.)

soci Touring Club

residenti Comune di Certaldo

Riduzioni (abbonamento):

bambini 7-14 anni

persone con disabilità

Gratuità: sotto i 7 anni

Dopo mezzanotte: ridotto per tutti

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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