Padel, pizza e amicizia per la 'Notte del Capo', in ricordo di Alberto Banti

Una serata all'insegna dello sport, della convivialità e del ricordo di una persona speciale, Alberto Banti, per tutti 'Capo'. "La Notte del Capo", organizzata presso il Tennis Club Santa Croce, prenderà il via l'8 luglio alle 18 in un evento che conferma il grande affetto e la partecipazione della comunità.

L'evento prenderà il via con un torneo di padel, seguito da una pizzata "all you can eat", il tutto accompagnato dalla musica di DJ Dollaro. Un'occasione per ritrovarsi insieme e celebrare Banti, una figura ricordata per la sua capacità di trasmettere allegria, amicizia e passione.

A tutti i partecipanti - si stima circa 150 - sarà inoltre consegnato un gadget commemorativo, come ricordo di una serata che ha saputo unire divertimento ed emozione. L'iniziativa rappresenta il modo migliore per rendere omaggio a chi continua a vivere nel ricordo di amici e conoscenti.

Notizie correlate