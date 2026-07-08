Palio con la Montata di Limite sull'Arno: la 30° edizione presentata in Senato

Ieri pomeriggio, martedì 7 luglio, è stata presentata al Senato della Repubblica, nella sala Caduti di Nassyria, su iniziativa del senatore Dario Parrini, la 30° edizione del “Palio con la Montata” di Limite sull'Arno, nel Comune di Capraia e Limite, luogo natio della nautica da diporto italiana alla fine dell'800, primi del '900, e sede della più antica società di canottaggio d'Italia, la Canottieri Limite 1861.

La 30° edizione del “Palio con la Montata”, manifestazione iscritta nel registro delle rievocazioni storiche della Regione Toscana, è in programma lunedì 14 settembre alle ore 21.15, nel tratto di fiume di Lungarno Trento e Trieste.

La gara remiera si svolge nell’ambito del “Settembre Limitese”, rassegna del Comune di Capraia e Limite che comprende tante iniziative tra eventi culturali, sportivi, musicali e teatrali.

I rioni in cui è diviso il territorio di Limite sull'Arno, contraddistinti ognuno dai propri colori (giallo per Di Sopra, rosso per Di Sotto, verde per La Punta e celeste per Castellina) si sfidano in una competizione che si svolge sul fiume Arno con caratteristiche imbarcazioni locali, dette “gozzi” ed ispirate ai gozzi marinari ottocenteschi a banco fisso.

La sera di lunedì 14 settembre sui lungarni Trento e Trieste e dei Cantieri, gli equipaggi dei quattro Rioni daranno vita ad una gara emozionante nella quale, alla fatica della competizione di velocità tra i gozzi - che dovranno percorrere un tratto di fiume di quasi 400 metri - si aggiungerà la difficoltà di arrampicarsi su una corda sospesa sull'Arno.

A bordo dei gozzi ci saranno otto rematori più il timoniere e il montatore. Quest’ultimo dovrà salire su un canapo a picco sul fiume e staccare la bandierina che si trova sulla sua cima. La vittoria del Palio sarà assegnata al primo montatore che staccherà la bandierina.

Le imbarcazioni svolgeranno un doppio giro di boa - il primo con avvio in direzione Empoli, l'altro in direzione Montelupo Fiorentino - prima di tornare ai canapi e far salire il montatore. Al termine della gara si svolgeranno le premiazioni, in piazza Fucini.

Nel corso della conferenza, è stato anche spiegato che è in corso la realizzazione di un libro che celebra i 30 anni di Palio e ne valorizza i protagonisti, gli aneddoti, la storia.

"Sono stato felice di ospitare in Senato la presentazione del “Palio con la Montata”, un bell'esempio di valorizzazione della tradizione locale e di collaborazione tra istituzioni e associazionismo", ha sottolineato il senatore Dario Parrini.

“Per il trentesimo anniversario l'Amministrazione Comunale, insieme alla Canottieri Limite, al Museo Remiero "M.Pucci", alla Pro Loco di Capraia e Limite, intende sottolineare l'importanza di continuare a migliorare l'iniziativa, dandole un respiro sempre più nazionale, integrando la partecipazione della comunità con la promozione esterna che faccia conoscere al meglio la rievocazione. Si tratta di un appuntamento importante per la nostra identità legata al fiume, ai mestieri, alla produzione di imbarcazioni ed al tempo libero vissuto a contatto con le barche e l'Arno”, così il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti.

"Il Palio rinnova la storia cantieristica e remiera di Limite e sottolinea il rapporto plurisecolare con il fiume Arno. Rievoca lo spirito che ha accompagnato Limite, alla fine degli anni '90, quando si interruppe la produzione in loco dei cantieri, nel rispondere attivamente alla domanda di memoria e di preservazione del patrimonio artigianale, storico e culturale con molte iniziative. Oltre al miglioramento costante dell'evento insieme alla Canottieri ed agli altri protagonisti, stiamo lavorando molto anche alla promozione turistica ed a fare rete con altre realtà delle acque interne fluviali italiane, al fine di costruire una valorizzazione integrata. L'anniversario dei 30 anni può e deve essere da stimolo per tutto questo", ha commentato l'assessore alla Cultura Edoardo Antonini.

"È un’enorme soddisfazione per la Canottieri Limite aver avuto la possibilità di presentare in Senato il 30° Palio con la montata, evento che celebra il forte legame col fiume e con l’intera cittadinanza, che torna a vivere l’Arno e le sue sponde, assistendo e partecipando ad uno spettacolo unico e avvincente. Ringrazio il senatore Dario Parrini per l’opportunità che ci ha dato, l’Amministrazione Comunale per il costante supporto e collaborazione e tutti i soci e volontari che si adoperano tutto l’anno per organizzazione e la riuscita dell’evento", ha affermato il presidente della Canottieri Limite Fabrizio Lensi.

Luca Cecchi, vicepresidente della Canottieri Limite, ha posto l'accento sulla forte impronta sociale del sodalizio ed in particolare ha ricordato la tradizionale uscita in barca che precede il Palio a cura delle Astro Dragon Ladies e Dragon Limite, un gruppo di donne operate di tumore al seno che da oltre 15 anni pratica la "pagaianoterapia" come percorso riabilitativo e di promozione della salute.

Dario Iacopini, consigliere e Responsabile organizzativo del Palio della Canottieri ha illustrato nel dettaglio – anche attraverso un supporto video – le complesse fasi preliminari e il regolamento tecnico della spettacolare gara con la "Montata".

"Il Museo Remiero conserva arnesi da lavoro, modellini di imbarcazioni fluviali, dono degli operai dei cantieri navali che esistevano a Limite sull’Arno. Negli ultimi anni raccoglie video e documenti scritti che attestano il lavoro nei cantieri e la vita del Paese, legata al fiume Arno. Il “Palio con la Montata” è uno di questi aspetti ed è interessante anche spiegare l'origine dei Rioni di Limite, legata probabilmente allo Statuto della Compagnia della Ss. trinità, sull'esempio di quanto esisteva a Roma e portato a Limite nel '500 da Pietro Usimbardi, segretario del cardinale Ferdinando de' Medici. La divisione del Paese in Rioni si è trasformata nel tempo e da un'organizzazione prettamente religiosa è divenuta un'occasione ludica e sportiva", ha detto Daniela Pucci, vicepresidente del Museo Remiero "M.Pucci".

Il “Palio con la Montata” è organizzato dalla Società Canottieri Limite, promosso dall’Amministrazione comunale e dalla ProLoco e gode del patrocinio e contributo della Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa

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