Partono le immatricolazioni ai corsi dell’Università di Siena

Si sono aperte il 7 luglio 2026 le immatricolazioni ai corsi di studio dell’Università di Siena per l‘anno accademico 2026-2027.

Per rispondere alle domande di studentesse e studenti che si accingono a scegliere il percorso di studi universitari, sia triennale che magistrale, e dei loro familiari, è possibile fissare un colloquio di orientamento in presenza a Grosseto, rivolgendosi ai seguenti contatti: 0577 235240-41; 0564 441110/441123/441101, altrimenti scrivere a segreterie.grosseto@unisi.it; fondazione.pologr@unisi.it ( https://orientarsi.unisi.it/scelgo/come-scegliere/documento/servizi-e-strumenti-la-scelta-del-tuo-percorso )

Da quest’anno è attivo un assistente virtuale in grado di guidare le studentesse e gli studenti, fornendo supporto per quanto riguarda in particolare le immatricolazioni (tutto ciò che c'è da sapere per diventare un nuovo studente o una nuova studentessa Unsi) e i rinnovi d’iscrizione e tasse (scadenze, fasce di contribuzione e passaggi burocratici per gli anni successivi). Il servizio è raggiungibile alla pagina: https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/chiedi-alla-chat.

Mentre a Siena e ad Arezzo è stato attivato un Infopoint ( https://orientarsi.unisi.it/scelgo/come-scegliere/documento/servizi-e-strumenti-la-scelta-del-tuo-percorso ).

Offerta formativa.

Complessivamente, sono 78 i corsi di studio erogati a Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno: si tratta di 35 corsi triennali, 37 magistrali e 6 a ciclo unico, che spaziano nelle diverse aree disciplinari presenti nell’Ateneo: beni culturali, formazione, lettere, lingue, storia e filosofia; fisica, ingegneria e matematica; biotecnologie, medicina, odontoiatria e professioni sanitarie; ambiente, biologia, chimica, farmacia e geologia; economia, giurisprudenza, scienze sociali e scienze politiche.

Due corsi di studio - le lauree magistrali in “Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology” e in “Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni” - saranno erogati in modalità blended, cioè sia in presenza che online.

Alcuni corsi di studio, anche di Area Sanitaria, saranno in parte erogati in modalità online, sia sincrona che asincrona, per agevolare la partecipazione degli/delle studenti/studentesse che potranno collegarsi anche da casa.

Sono 17 i percorsi di studio erogati interamente in lingua inglese, 2 i corsi di studio con un curriculum in lingua inglese e 10 i corsi double degrees, che permettono di conseguire il doppio titolo italiano e straniero, in collaborazione con prestigiosi atenei internazionali.

I corsi a Grosseto

Presso il Polo Universitario Grossetano (in via Ginori 43) è possibile seguire in didattica sincrona otto corsi di studio. I corsi di laurea triennali in: Economia e Commercio; Scienze dell'Educazione e della Formazione; Scienze Politiche; Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale; Tecnologie per l'Ambiente, le Costruzioni e il Territorio; Scienze Chimiche.

E i corsi delle lauree magistrali quinquennali a ciclo unico in: Giurisprudenza; Scienze della formazione primaria.

I Corsi di laurea triennale in Infermieristica; Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia; Fisioterapia; Logopedia; Tecniche di laboratorio biomedico saranno in parte erogati in modalità online, anche asincrona, e si avvarranno delle sedi della rete formativa della ASL Sud Est per le attività di tirocinio e laboratorio. Al fine di ottimizzare la frequenza delle attività didattiche in presenza, l'orario è strutturato alternando blocchi temporali dedicati alle lezioni con periodi riservati a tirocini e laboratori. La pianificazione prevede inoltre l'accorpamento delle lezioni in giorni specifici, agevolando così lo studio individuale.

A Grosseto è possibile seguire i percorsi di abilitazione per l'insegnamento in Materie letterarie (primo e secondo grado) e in Matematica e scienze per la secondaria di primo grado.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa

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