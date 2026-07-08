Riqualificazione di piazza Panattoni, soddisfazione di Insieme per Santa Croce

Dopo il via libera del Consiglio regionale agli emendamenti della variazione di bilancio, che assegnano 200mila euro al Comune di Santa Croce sull'Arno per la riqualificazione di piazza Panattoni a Staffoli, arriva la soddisfazione del gruppo consiliare di opposizione Insieme per Santa Croce.

"Si tratta di un risultato importante per tutta la comunità di Staffoli, che dimostra l'attenzione della Regione verso il nostro territorio e la volontà di sostenere interventi attesi da cittadini e attività economiche - dichiara il gruppo -. Ci auguriamo adesso che l'Amministrazione comunale sia in grado di reperire le risorse necessarie a coprire la restante parte del finanziamento, così da consentire la realizzazione completa dell'opera e non perdere questa importante opportunità. Ci auguriamo altresì che anche il progetto sia condiviso con la popolazione e corrisponda alle reali esigenze dei cittadini".

"Come gruppo di opposizione - prosegue -, continueremo a lavorare con impegno e senso di responsabilità nell'interesse esclusivo del territorio e dei cittadini. L'auspicio è che questo finanziamento rappresenti il punto di partenza per vedere realizzato un intervento importante per Staffoli".

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