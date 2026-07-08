A Pisa i piccioni sono diminuiti del 60% in venti anni

La popolazione di colombi urbani (Columba livia) a Pisa si è ridotta di circa il 60% in vent’anni. La notizia arriva da uno studio dell’Università di Pisa pubblicato sulla rivista Urban Ecosystems che ha analizzato l’andamento della popolazione di colombo tra il 2004 e il 2024. In questo periodo il numero di individui presenti è passato da circa 13.000 a meno di 5.000. Il calo è stato particolarmente evidente nel centro storico, dove la popolazione si è ridotta di oltre il 65%, scendendo da circa 6.000 a meno di 1.000 esemplari.

“Disporre di dati che coprono un arco di tempo così lungo è piuttosto eccezionale e ci ha permesso di osservare cambiamenti che normalmente sfuggono agli studi di breve periodo”, spiega Dimitri Giunchi, docente di Etologia del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa.

Secondo lo studio, la riduzione non può essere attribuita a una singola causa, ma appare più probabilmente legata all’integrazione di diversi fattori concomitanti che, nel complesso, hanno modificato l’ambiente urbano e ridotto le risorse disponibili per i colombi. Tra questi sembra avere avuto un peso rilevante il nuovo sistema di gestione dei rifiuti, con l’introduzione della raccolta porta a porta e dei contenitori interrati, che ha verosimilmente limitato l’accesso a fonti di cibo facilmente disponibili. A questo si sono probabilmente aggiunti altri elementi, tra cui gli effetti della pandemia e del lockdown sulla presenza di persone nel centro storico.

“La popolazione di colombi urbani a Pisa è crollata nell’arco di vent’anni senza che in città fossero attuati programmi specifici di controllo della specie - sottolinea Giunchi - Le evidenze raccolte indicano che la riduzione è soprattutto collegata alla minore disponibilità di risorse, più che agli abbattimenti effettuati nelle aree agricole, che in ogni caso, vista la capacità riproduttiva molto elevata dei piccioni, spesso, da soli, non producono risultati evidenti e duraturi”

“Questo studio - conclude Giunchi - dimostra come un monitoraggio costante delle popolazioni urbane e una gestione attenta dell’ambiente cittadino possano diventare un modello efficace per la convivenza con la fauna nelle città. Nel caso dei piccioni, la misura più importante resta ridurre l’accesso alle fonti di cibo legate alle attività umane, intervenendo sulle cause che favoriscono la loro presenza piuttosto che sugli animali stessi”.

La ricerca, intitolata Ecology matters: a long-term study on population trend of feral pigeons (Columba livia) in Pisa (Italy), è firmata da Luca Marinoni, primo autore dello studio, Lorenzo Vanni, Giulia Cerritelli, Sara Cioccarelli, Anno Gagliardo, Resi Mencacci, Enrica Pollonara e Dimitri Giunchi dell’Università di Pisa.

Fonte: Università di Pisa - ufficio stampa

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