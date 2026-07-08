Premio dello Sport Carlo Castellani, la commissione per l’edizione 2026

Il conto alla rovescia è ormai iniziato. A Montelupo Fiorentino lo sport è un elemento che viene posto in primo piano e anche in questo 2026 continua la volontà dell’Amministrazione di dare valore alle eccellenze sportive del territorio.

Anche per questa quarta edizione la partecipazione conferma un indice positivo. Sono state infatti superate le 50 candidature dello scorso anno, con una quota che ammonta a circa 80. Numeri che testimoniano la costanza e la vitalità di un appuntamento che anno dopo anno sta diventando sempre più sentito da parte di tutta la comunità.

La commissione ha il compito di scegliere i vincitori delle seguenti sezioni:

Il “Premio Carlo Castellani” verrà assegnato all’atleta dell’anno, ovvero a uno sportivo residente o ex residente a Montelupo Fiorentino, oppure tesserato per una società sportiva locale, che si sia distinto a livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale nell’ultimo anno. Lo stesso premio premierà anche la squadra dell’anno, individuando il gruppo sportivo affiliato ad associazioni o società del territorio che abbia raggiunto risultati significativi.

Accanto a questo riconoscimento, verrà conferito il “Premio Sergio Bitossi”, detto Capino, dedicato a tecnici, dirigenti o cittadini che abbiano dimostrato, nel corso della loro carriera, un impegno costante e appassionato nella promozione dello sport a Montelupo. Completa il quadro il “Premio Fulvio Cacialli”, detto Il Menta, destinato a singoli, associazioni, imprese o enti che abbiano favorito la pratica sportiva con particolare attenzione ai temi dell’inclusione, della disabilità, dell’educazione e del fair play.

La commissione

Una commissione che segue la linearità dello scorso anno per quanto riguarda il denominatore comune dell’esperienza e della trasversalità sportiva.

Il presidente dell’edizione 2026 sarà Francesco Giannasi, in qualità di allenatore di rugby e dirigente sportivo ASD Unione Rugby Montelupo Empoli. Affiancato dai tre consiglieri comunali: Sabrina Campaini, con delega alla alla promozione delle rassegne sportive, Gian Marco Verdiani, con delega alla valorizzazione eccellenze sportive e associazionismo sportivo e Cristiano Bigalli.

A completare la commissione una squadra di professionisti, provenienti da diverse discipline e ambiti dello sport.

Martina Spinelli, insegnante di motoria e allenatrice di pallavolo, Corinne Tantanos, insegnante di ginnastica artistica e operatore sportivo di psicomotricità e per ragazzi con disabilità psichiatriche, Donato Pucciarelli, meccanico tecnico del ciclismo, Alberto Polverosi, giornalista sportivo, Sara Scardigli, tecnico allenatore di pallavolo, Cristiano Mazzoni, maestro di pugilato e dirigente sportivo ASD Sempre Avanti Firenze e Simone Morelli, dirigente sportivo ASD Two Double Speed Racing

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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