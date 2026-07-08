I ragazzi di Cerbaiola donano un quadro al reparto di Oncologia dell'ospedale di Empoli

Un gesto semplice ma capace di lasciare un segno. Un quadro nato dalle mani e dalla sensibilità dei ragazzi dell'associazione "I ragazzi di Cerbaiola" entra negli spazi dell'Oncologia dell'ospedale di Empoli per accompagnare, con un messaggio di vicinanza e coraggio, le donne che affrontano un percorso di cura.

L'opera, realizzata su base di ceramica con il contributo degli operatori del centro diurno di Cerbaiola, raffigura una figura femminile stilizzata vestita di rosso, con un ampio cappello che ne copre il volto. I colori e la forza espressiva dell'immagine richiamano la femminilità, la determinazione e la speranza. Il quadro è stato consegnato nei giorni scorsi e sarà esposto negli ambienti dell'Oncologia dell'ospedale di Empoli, diretta dalla dottoressa Francesca Martella.

L'associazione I ragazzi di Cerbaiola è nata a Empoli nel 2014 dall'iniziativa di cinque genitori di persone con disabilità che frequentano il Centro diurno di Cerbaiola. Negli anni i ragazzi hanno dato vita a numerose opere artistiche, ottenendo riconoscimenti in Italia e all'estero e partecipando anche a una mostra ospitata alla Leopolda di Firenze.

"Quando una donna entra nel nostro reparto porta con sé una storia, delle paure e tante domande. Sapere che qualcuno ha pensato a lei attraverso un'opera realizzata con cura e sensibilità ha un valore che va oltre l'aspetto artistico. Questo quadro parla di forza, di presenza e di vicinanza. È un messaggio che può aiutare a sentirsi meno sole in un momento delicato della vita", ha dichiarato la direttrice dell'Oncologia e responsabile del Centro donna, Francesca Martella.

Per la direttrice del presidio ospedaliero di Empoli, Francesca Bellini, "questa donazione rappresenta il legame autentico che unisce il nostro ospedale alla comunità. Il territorio non è soltanto il luogo in cui l'ospedale opera, ma una parte attiva della sua vita quotidiana. Iniziative come questa testimoniano come associazioni, volontariato e servizi sanitari possano condividere valori e obiettivi comuni, mettendo al centro le persone e la qualità delle relazioni".

"Abbiamo già avuto l'opportunità di esporre le opere dei ragazzi in una mostra alla Leopolda di Firenze e di donare un quadro anche al settore Dama dell'ospedale. Questa volta abbiamo scelto di dedicarlo alle donne che affrontano un percorso di cura. Pensiamo che sapere che quell'opera è stata realizzata dai ragazzi di Cerbaiola possa trasmettere un messaggio di incoraggiamento e di vicinanza", ha affermato il presidente dell'associazione, Rolando Terreni. Un modo concreto per i ragazzi dell’associazione empolese di essere presenti e condividere un momento importante con chi sta vivendo un momento difficile.

Alla consegna al Centro donna erano presenti, oltre ai rappresentanti dell'associazione, il presidente di Coop Colori Stefano Mezzetti, la direttrice del presidio ospedaliero di Empoli Francesca Bellini, la direttrice dell'Oncologia e responsabile del Centro Donna Francesca Martella, la responsabile dell'Unità Funzionale Servizio Sociale dell'Azienda Usl Toscana centro Loredana Moraru e la direttrice DEC del Centro diurno di Cerbaiola Silvia Maccari e il presidente dell'associazione I ragazzi di Cerbaiola Rolando Terreni.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

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