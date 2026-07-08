Residenza universitaria Salvemini, avviati lavori nuovo impianto climatizzazione

Sono iniziati il 24 giugno, in coerenza con gli impegni assunti dalla Regione Toscana e dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, i lavori per la sostituzione del sistema di climatizzazione della residenza universitaria Salvemini di Firenze.

L’intervento, seguito dall’assessorato regionale all’Università, ricerca e diritto allo studio, si è reso necessario dopo l’interruzione del funzionamento del precedente impianto, causata dalle problematiche legate all’inquinamento acustico prodotto dai macchinari esterni che alimentavano i condizionatori della struttura.

Per garantire continuità del servizio agli studenti ospiti durante la fase dei lavori, la Regione Toscana e DSU Toscana hanno predisposto una soluzione temporanea attraverso la fornitura e l’installazione di condizionatori refrigeranti singoli in ogni camera. Complessivamente sono 215 i condizionatori destinati alle residenze universitarie Salvemini, Varlungo e Il Cipressino, con completamento della fornitura previsto entro il 10 luglio.

Entro la fine di luglio, dopo lo smontaggio del vecchio impianto, sarà installata una prima macchina del nuovo sistema nella Salvemini, che entrerà in funzione in via provvisoria e a regime ridotto. Il posizionamento dei restanti due motori, previsto entro settembre, consentirà il completo ripristino dell’impianto di climatizzazione a servizio dell’intera residenza.

“Abbiamo mantenuto l’impegno assunto con gli studenti e con la comunità universitaria – dichiara l’assessora regionale all’Università, ricerca e diritto allo studio – intervenendo con rapidità per affrontare una criticità che riguardava il comfort abitativo nella residenza Salvemini. La priorità è stata garantire una soluzione immediata durante l’estate, mentre procedono i lavori per dotare la struttura di un impianto nuovo, più efficiente e adeguato alle esigenze degli studenti. Il diritto allo studio passa anche dalla qualità e dall’accessibilità dei servizi abitativi”.

L’intervento rientra nel programma di riqualificazione e ammodernamento delle residenze universitarie promosso dalla Regione Toscana e attuato da DSU Toscana, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi e dei servizi destinati alla popolazione studentesca

Fonte: Regione Toscana

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