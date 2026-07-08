Ringhio cerca casa: l'appello dal canile di Livorno

È entrato ufficialmente ieri nella struttura del canile comunale "La Cuccia nel Bosco un cagnolone di nome Ringhio, a seguito di una rinuncia di proprietà (cessione). Nonostante il nome vigoroso, gli operatori e i volontari hanno subito scoperto un profilo caratteriale opposto: Ringhio si è dimostrato fin dai primi istanti un cane straordinariamente buono, dolce e affettuoso.

Nato a gennaio del 2015, Ringhio è un cane maturo che ha ancora moltissimo da offrire. Ha uno sguardo fiero e sereno, un manto bianco e nero finemente picchiettato e una vitalità che smentisce la sua carta d'identità, rendendolo il compagno ideale per ogni tipo di nucleo familiare.

La permanenza in canile, per quanto gestita con cura, rappresenta sempre un momento di forte delicatezza per un animale abituato al calore domestico. Per questo motivo, si lancia un appello accorato alla cittadinanza affinché si possa trovare al più presto una adozione consapevole e amorevole.

È possibile andare a conoscerlo al canile “La Cuccia nel Bosco” (in via Vallin Buio 2), durante gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14.30-18.00, sabato 11.00-12.30 e 15.30-18.00, domenica 11.00-12.30.

Per informazioni contattare l'Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820353-351 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere a animali@comune.livorno.it

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

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