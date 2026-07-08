Rotatoria viale Petrarca, approvato progetto esecutivo. Il sindaco: "Soluzione definitiva per sicurezza stradale"

Una rotatoria ordinata con più attraversamenti pedonali, realizzati in sicurezza, e nuovi marciapiedi. Sarà quella realizzata lungo la ss67 - viale Petrarca, all'incrocio con via Carrucci e via Cimarosa, nei pressi del ponte di Pontorme. Un intervento da 170mila euro, di cui 60mila giungono con un finanziamento della Regione Toscana e il resto da risorse proprie, per il quale l'amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo. Adesso sono in corso le procedure per l'affidamento dei lavori, la realizzazione dell'opera è prevista in pochi mesi, entro l'inverno 2026.

LE DICHIARAZIONI - "Nei prossimi mesi partiranno i cantieri per il nuovo ingresso alla città da est - ha commentato il sindaco Alessio Mantellassi -, ringrazio gli uffici tecnici comunali per il progetto e la Regione Toscana che cofinanzia questo intervento. La soluzione provvisoria di questi anni diventerà definitiva per la sicurezza delle auto ma soprattutto dei pedoni che potranno attraversare la statale in due nuovi punti e in sicurezza".