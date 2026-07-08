Rotatoria viale Petrarca, approvato progetto esecutivo. Il sindaco: "Soluzione definitiva per sicurezza stradale"

Avrà nuovi marciapiedi e nuovi attraversamenti pedonali, intervento da 170mila euro che sarà realizzato entro l'inverno
LE DICHIARAZIONI - "Nei prossimi mesi partiranno i cantieri per il nuovo ingresso alla città da est - ha commentato il sindaco Alessio Mantellassi -, ringrazio gli uffici tecnici comunali per il progetto e la Regione Toscana che cofinanzia questo intervento. La soluzione provvisoria di questi anni diventerà definitiva per la sicurezza delle auto ma soprattutto dei pedoni che potranno attraversare la statale in due nuovi punti e in sicurezza".
IL PROGETTO - L'idea della rotatoria nasce nel periodo dei lavori per il ponte sull'Orme, e dato che la situazione ha portato buoni risultati sul fronte della gestione del traffico è stato deciso di mantenere la rotatoria anche dopo la riapertura della strada.
Da allora, è stato realizzato un progetto per rendere permanente la rotatoria e il Comune è risultato beneficiario di un contributo regionale di 60mila euro per il bando Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale nel 2025.
Il progetto prevede la realizzazione della rotatoria con area verde al centro, un'adeguata conformazione stradale con 4 nuovi attraversamenti pedonali (due lungo viale Petrarca e due lungo il distributore Esso), nuovi marciapiedi tra via Cimarosa e intorno al distributore di benzina, oltre alle rampe nei marciapiedi in prossimità delle strisce pedonali per l'attraversamento delle persone con disabilità.
Come da norma di legge, sarà inoltre sistemata tutta la segnaletica orizzontale e verticale per avvisare della presenza della rotatoria.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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