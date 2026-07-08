Sciopero regionale industria, domani la mobilitazione a Firenze

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La manifestazione partirà alle ore 9.30 da piazza Bambine e Bambini di Beslan, e si concluderà con gli interventi dei segretari generali Cgil-Cisl-Uil Toscana in via Cavour davanti alla Prefettura

Cgil, Cisl e Uil Toscana hanno proclamato per domani giovedì 9 luglio uno sciopero regionale (intera giornata) dei settori industriali e manifatturieri, con manifestazione a Firenze. Si tratta del primo sciopero in queste modalità. Nel dettaglio, lo sciopero riguarda le lavoratrici e i lavoratori delle imprese riconducibili ai comparti connessi alle attività manifatturiere (sezione ATECO C), alla fornitura di energia elettrica e gas, al servizio idrico integrato e alla gestione dei rifiuti (sezioni ATECO D, E).

La manifestazione di Firenze prevede il concentramento in piazza Bambine e Bambini di Beslan alle 9:30; il percorso toccherà viale Strozzi, via Ridolfi, piazza Indipendenza, via XXVII aprile e piazza San Marco con arrivo in via Cavour davanti alla Prefettura, dove sono in programma gli interventi dei segretari generali di Cgil-Cisl-Uil Toscana Rossano Rossi, Silvia Russo e Paolo Fantappiè. In occasione della manifestazione, una delegazione di sindacalisti sarà ricevuta in Confindustria Toscana, in Regione Toscana e in Prefettura per illustrare ragioni e scopi della mobilitazione.

L’industria e la manifattura hanno sempre rappresentato un settore trainante dell’economia regionale nonché un patrimonio di saperi e strutture. Da qualche anno però il settore è attraversato da una crisi i cui numeri parlano chiaro, una crisi alla quale vanno date risposte urgenti per evitare il rischio di deindustrializzazione e di perdita di lavoro buono e know-how.

Fonte: CGIL, CISL e UIL Toscana e Firenze - Uffici Stampa

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