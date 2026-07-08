Seconda variazione Bilancio della Regione, ecco ulteriori emendamenti

I lavori del pomeriggio di oggi (mercoledì 8 luglio) si sono aperti con l’illustrazione di ulteriori emendamenti al pacchetto finanziario all’esame dell’Aula presentato in mattinata dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, “frutto – ha affermato – dell’intenso e appassionato dibattito sviluppato nella notte e concluso alle 6 del mattino, dopo un lavoro costruttivo con l’opposizione”.

Dopo aver ringraziato l’intero Consiglio regionale, Giani ha evidenziato come il documento arricchisca la variazione di bilancio con nuovi interventi destinati a ulteriori 11 Comuni, portando a circa 80 il numero complessivo delle amministrazioni interessate dai finanziamenti.

Il pacchetto comprende quattordici emendamenti che prevedono contributi straordinari destinati ai diversi territori della Toscana.

Per quanto riguarda la viabilità, sono previsti 300mila euro per il 2026 alla Provincia di Pistoia per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade.

Tra gli altri interventi figurano poi 321mila euro al Comune di Fiorenzuola per il risanamento conservativo del ponte leopoldino di Camaggiore; 180mila euro al Comune di Villafranca per la messa in sicurezza della viabilità in località Bivio per Numbria; 200mila euro al Comune di Santa Croce sull’Arno per la riqualificazione di piazza Panattoni; 130mila euro al Comune di Casciana Terme-Lari per il consolidamento del muro di contenimento di via Eusebio Valli; 104mila euro al Comune di Castiglion Fibocchi per la riqualificazione del parcheggio pubblico di via Santa Caterina; 90mila euro al Comune di Grosseto per il completamento della messa in sicurezza e del restauro del muro di via di Mezzo, a Batignano e 220mila euro per il restauro e il risanamento conservativo delle ex Terme Leopoldine di Roselle.

Sono inoltre assegnati 250mila euro al Comune di Prato per il restauro conservativo della facciata del complesso del Convitto Cicognini per il restauro della facciata principale su piazza del Collegio; 130mila euro al Comune di Portoferraio per il restauro e la valorizzazione dei percorsi di accesso al Forte Falcone e l’allestimento del percorso espositivo dedicato al busto di Cosimo I de’ Medici; 300mila euro al Comune di Siena per l’ampliamento dell’edificio denominato ‘Emiciclo’, in via Berlinguer, destinato alla scuola primaria; 20mila euro al Comune di Filattiera per la valorizzazione e la promozione della manifestazione ‘I Mestieri del Borgo’; 20mila euro al Comune di Comano per la manifestazione ‘Comano Cavalli’.

“Questi emendamenti, formulati con l’opposizione – ha dichiarato Giani – rappresentano un contributo costruttivo che dà il senso di una variazione di bilancio capace di valorizzare la Toscana nella prospettiva di una crescita diffusa e capillare del territorio”.

Giani ha infine annunciato che entro la fine del mese sarà presentato il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) “che ricomporrà la visione strategica alla base degli 80 interventi di questa variazione”.

Cresce la spesa per la cultura in Toscana, via libera da Consiglio a variazione di bilancio

Crescono di nove milioni e 300 mila euro, con la variazione di bilancio appena approvata dal Consiglio regionale, le risorse destinate al sostegno delle attività culturali nel 2026, a cui si aggiungono un altro milione e 170 mila nel 2027 e 655 mila nel 2028. Tutte risorse destinate alla spesa corrente, a cui si sommano 715 mila euro aggiuntivi nel triennio che riguardano invece gli investimenti.

“L’arte e la cultura – commentano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessora alla cultura Cristina Manetti - possono essere un veicolo di inclusione, dialogo e riabilitazione, come dimostra il teatro in carcere che la Regione sostiene da molti anni, nonché fattore di coesione sociale e sviluppo locale: per questo vogliamo che arte e cultura siano diffusi e coinvolgano ancora di più borghi, aree rurali e città medie”.

“Con questa variazione – evidenzia Manetti - vogliamo ulteriormente rafforzare la rete dello spettacolo dal vivo, promuovendo coordinamento e collaborazione tra teatri, centri di produzione, compagnie e amministrazioni locali. Vogliamo garantire - aggiunge - una diffusione capillare dell’offerta sul territorio, favorendo economie di scala attraverso la costituzioni di reti. Puntiamo con decisione su formazione e ricambio generazionale, attraverso le residenze artistiche per giovani musicisti”.

Tra gli interventi del programma di attività c’è anche il rafforzamento della filiera del cinema e dell’audiovisivo e l’impegno a sostenere e rafforzare il ruolo delle fondazioni come modello di gestione e valorizzazione del patrimonio culturale toscano, con una collaborazione tra soggetti pubblici e privati del territorio

Con la variazione licenziata dal Consiglio regionale le risorse destinate alla valorizzazione e sostegno del patrimonio culturale, museale e documentario e all’arte contemporanea cresce di un milione e 308 mila euro per il 2026, di 82 mila euro nel 2027 e di 55 mila nel 2028. Nel dettaglio al bando sistemi museali si aggiungono 750 mila euro, il bando dell’arte contemporanea si fonde con linea dei murales e cresce di 500 mila euro. Altre misure interessano la promozione del libro e della lettura e progetti di valorizzazione per le mostre.

Riguardo alle attività di sostegno allo spettacolo dal vivo e riprodotto, ai festival e alla promozione della cultura musicale la spesa complessiva sale di tre milioni e 263 mila euro nel 2026, di 750 mila nel 2027 e 400 mila nel 2028. Si segnalano gli interventi per il teatro in carcere e sociale (320 mila euro), il progetto per le bande e cori (210 mila euro) e per la danza (220 mila euro, sempre nel triennio), oltre a risorse destinate ad enti accreditati, teatri di tradizione, alta formazione, musica popolare contemporanea e progetti di arti dello spettacolo.

L’ultimo segmento della variazione di bilancio (4 milioni e 155 mila euro nel 2026, 100 mila nel 2027 e 200 mila nel 2028) interessa le fondazioni regionali per la cultura, le istituzioni culturali, i siti Unesco e la valorizzazione del patrimonio culturale e le rievocazioni storiche. Alle istituzioni culturali regionali vanno nello specifico 650 mila euro, con 600 mila euro vengono finanziati bandi dedicati alle celebrazioni di Collodi, dell’alluvione e di San Francesco. Si aggiungono interventi sul Museo Pecci, la Scuola di musica di Fiesole ed altri progetti di valorizzazione culturale e di welfare. Chiudono la variazione risorse trasversali di progettazione o relative al pagamento di quote associative: 373.500 euro nel 2026, 238 mila nel 2027 e 200 mila nel 2028.

Rientrano nella variazione di spesa corrente anche 150 mila euro destinati all’Unione della Valdichiana senese capitale della cultura 2026 e 50 mila euro per Carrara capitale della cultura contemporanea.

Fonte: Regione Toscana

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