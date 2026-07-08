Siena, cambio al vertice del Gruppo Pramac

Economia e Lavoro Casole d'Elsa
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Niccolò Borracchini

Generac promuove Niccolò Borracchini al ruolo di Executive Vice President International dopo il pensionamento di Paolo Campinoti, che continuerà a collaborare con l'azienda

Generac Holdings Inc., azienda che si occupa di progettazione, produzione e fornitura di soluzioni tecnologiche per l'energia e di altri prodotti per la generazione di energia a livello mondiale, ha annunciato oggi la promozione di Niccolò Borracchini alla carica di Executive Vice President - International. Con effetto immediato, Borracchini assumerà la guida delle attività dei marchi Generac e Pramac in tutti i mercati al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. Nel suo nuovo incarico, Borracchini entrerà a far parte dell'Executive Leadership Team e riporterà direttamente ad Aaron Jagdfeld.

La promozione di Borracchini fa seguito al pensionamento di Paolo Campinoti dal suo ruolo di leadership esecutiva, con effetto dal 1° luglio 2026, dopo oltre 30 anni di distinto servizio all'interno del Gruppo Pramac, azienda che ha sede in località Il Piano a Casole d'Elsa (SI). Campinoti è entrato in Pramac nel 1993 e, dopo l'acquisizione di Pramac da parte di Generac nel 2016, ha ricoperto il ruolo di Executive Vice President - International, mantenendo contestualmente anche la carica di CEO del Gruppo Pramac. Campinoti continuerà a collaborare con l'azienda, mettendo a disposizione la propria consulenza strategica per sostenere la crescita del business Commercial e Industrial di Generac a livello internazionale.

Paolo Campinoti

"Paolo è entrato in Pramac nel 1993 e, nel corso di oltre trent'anni, ha trasformato l'azienda da realtà locale italiana a marchio di riferimento a livello globale nel settore della generazione di energia, con una presenza consolidata nelle aree EMEA, APAC e LATAM", ha dichiarato Aaron Jagdfeld, Chairman, President e Chief Executive Officer di Generac. "Ha costruito le relazioni commerciali e sviluppato il marchio internazionale che oggi contraddistinguono il business di Pramac e siamo lieti che la sua esperienza continuerà a rappresentare una risorsa preziosa per Generac anche nel suo nuovo ruolo di consulente e advisor dell'azienda, in qualità di President - International Development".

Borracchini, viene spiegato in una nota, è entrato a far parte di Pramac nel 2015, assumendo inizialmente l'incarico di Corporate General Manager. A seguito dell'acquisizione di Pramac da parte di Generac nel 2016, ha svolto un ruolo centrale nel processo di integrazione e nell'espansione internazionale del Gruppo al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, assumendo progressivamente responsabilità di crescente rilievo nella guida di tutte le funzioni di supporto internazionali e delle attività commerciali. Nel 2024 è stato nominato Senior Vice President - International.

"Sono onorato di assumere questo nuovo incarico e di avere l'opportunità di costruire sullo straordinario patrimonio che Paolo ha creato nel corso di oltre trent'anni", ha dichiarato Borracchini. "Non vedo l'ora di lavorare a fianco dei nostri team internazionali per continuare a rafforzare la presenza globale di Generac, consolidare le relazioni con i nostri clienti e portare avanti la nostra missione condivisa di Power a Smarter World". Prima di entrare in Pramac, Borracchini ha maturato un'esperienza nel settore del private equity presso MPVenture e successivamente presso Emisys Capital, occupandosi di investimenti nel segmento delle medie imprese nei settori industriale, dei beni di consumo e dei media. Ha conseguito con lode un Master of Science in Management e una laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Siena. Nell'ambito del programma Erasmus, ha trascorso un anno presso la WHU - Otto Beisheim School of Management in Germania. Dal 2024 è membro del Consiglio di Amministrazione e Vice President della Fondazione ITS Energia e Ambiente.

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