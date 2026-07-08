Sui passi della Liberazione: da Caprona a Calci sull'itinerario dei partigiani

Domenica 12 luglio alle 20 prende il via una nuova esperienza di walking cinema dedicata alla memoria della Liberazione di Pisa. L'iniziativa, dal titolo "Sui passi della Liberazione", propone una camminata immersiva da Caprona fino a Calci, lungo gli stessi luoghi attraversati dagli Alleati e dai partigiani tra la sera del 1° settembre e la mattina del 2 settembre 1944. Non si tratta di una semplice passeggiata storica né di una visita guidata tradizionale: attraverso cuffie wireless, videoproiezioni, testimonianze originali, documenti d'archivio, musiche, suoni e racconti, il paesaggio diventa un attore capace di restituire vita ai luoghi e alle persone che hanno attraversato uno dei momenti più drammatici e decisivi della storia del territorio pisano. Emergeranno le vicende della Pisa occupata, della città divisa dal fronte dell'Arno, degli sfollati costretti a rifugiarsi sul Monte Pisano, della formazione partigiana "Nevilio Casarosa", delle donne che sostennero la Resistenza, delle stragi nazifasciste e dell'avanzata degli Alleati che avrebbe portato alla Liberazione della città. Il pubblico seguirà simbolicamente lo stesso itinerario percorso dai soldati alleati e dai partigiani nella notte che precedette la liberazione di Pisa, vivendo un'esperienza immersiva in cui il paesaggio stesso diventa parte integrante della narrazione. L'iniziativa si concluderà in Piazza Garibaldi a Calci con un momento conviviale, i saluti dell'amministrazione Comunale, che patrocina e collabora alla serata, ed un brindisi per i partecipanti.

Il progetto nasce dal lungo lavoro di ricerca svolto da Acquario della Memoria, che negli anni ha raccolto archivi privati, diari, fotografie e testimonianze dirette sulla Seconda guerra mondiale nel territorio di Pisa. Un patrimonio di memoria che viene oggi restituito al pubblico attraverso un linguaggio contemporaneo, capace di unire cinema, teatro, narrazione e turismo culturale. L'edizione 2026 si inserisce all'interno del progetto "Rosa Ribelle – Donne, guerra, Liberazione", realizzato con il sostegno della Regione Toscana nell'ambito della Festa della Toscana 2026 – Un ponte per la pace, e dedica particolare attenzione al ruolo femminile durante gli anni della guerra e della Resistenza.

La camminata ha una lunghezza di circa quattro chilometri e una durata complessiva di due ore, la quota di partecipazione è di 12 euro, prenotazione obbligatoria, info su www.acquariodellamemoria.it e al numero 371/6520416. In caso di maltempo l'evento sarà rinviato

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