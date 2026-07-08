Telecamere intelligenti sulla Fi-Pi-Li: al via la sperimentazione di 90 giorni

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(foto di archivio)

Basate sull'intelligenza artificiale, saranno in grado di rilevare l'utilizzo dello smartphone alla guida, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e potranno leggere la targa dei veicoli e verificare la regolarità della copertura assicurativa e della revisione

Telecamere intelligenti in grado di individuare chi usa lo smartphone al volante e chi viaggia senza cintura di sicurezza. È questa, stando a quanto riportato da Il Tirreno, la nuova sperimentazione che prenderà il via nei prossimi giorni sulla Fi-Pi-Li. Si tratta di un sistema di monitoraggio basato sull'intelligenza artificiale che sarà installato in un tratto al confine tra l'Empolese e il Fiorentino. Al momento non avrà alcuna funzione sanzionatoria, ma servirà esclusivamente a testarne l'efficacia. La sperimentazione, autorizzata dalla Città Metropolitana di Firenze, durerà fino a 90 giorni.

La richiesta di installazione è stata presentata da un'azienda specializzata nella realizzazione di sistemi per il controllo del traffico, con l'obiettivo di testare la tecnologia su una delle arterie più trafficate della Toscana, dopo le prime prove effettuate su strade comunali e provinciali. Le nuove apparecchiature, progettate per individuare comportamenti potenzialmente pericolosi alla guida, saranno collocate su una struttura che sovrasta la carreggiata e controlleranno entrambe le direzioni di marcia, verso Firenze e verso il mare.

Grazie all'intelligenza artificiale, il sistema sarà in grado di rilevare l'utilizzo del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici da parte del conducente e di accertare se il guidatore e l'eventuale passeggero sul sedile anteriore indossano regolarmente la cintura di sicurezza. Oltre a rilevare queste violazioni, il sistema è in grado di leggere la targa dei veicoli e verificare la regolarità della copertura assicurativa e della revisione. Le telecamere potranno operare anche nelle ore notturne grazie a dispositivi ad alta risoluzione dotati di illuminazione a infrarossi.

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