Torna Piero Can't Jump, tre giorni di basket e divertimento a Pontedera

Quattro giorni di partite, 52 squadre impegnate con oltre 200 giocatori e quasi duemila persone attese in totale, tra atleti, accompagnatori, appassionati e spettatori, per una kermesse che, nel 2026, va in doppia cifra. Apre infatti giovedì, per andare a dritto fino a domenica, il Piero Can't Jump decima edizione. La location è quella degli impianti sportivi della polisportiva Bellaria, la formula quella canonica del basket tre per tre.

Un evento che, negli anni, è cresciuto, fino a diventare un appuntamento fisso di inizio luglio e che vede, ancora una volta, la città di Pontedera luogo di sport e socialità. "Il Piero Can't Jump - spiegano gli organizzatori - è qualcosa di più di un semplice torneo. Mette insieme le partite e il divertimento, con la possibilità di stare assieme in maniera festosa. Oltre a giocare ed assistere ai match, sono previsti momenti musicali con la possibilità anche di mangiare nei quattro food truck allestiti con cibo, gelati e drink. Insomma una full immersion tra palla a spicchi e amicizia".

Si parte domani, giovedì, con il torneo mini per i ragazzi nati nel 2013 e 2014 divisi in sei squadre. Venerdì scendono in campo anche gli under 15 ( otto squadre ) e scattano il torneo femminile ( altre otto squadre ) e quello senior, che ha radunato ben 30 compagini. Le squadre sono in arrivo da tutta la Toscana e il livello agonistico atteso è di elevata qualità. Si gioca ogni giorno in fascia preserale e serale. Ingresso gratuito e tanta voglia di divertirsi.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

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