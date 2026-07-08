Trofeo Città di Certaldo, successo alla piscina Fiammetta per la nona edizione

Ritorna con il botto il grande nuoto alla Piscina Fiammetta, con “IX° Trofeo Città di Certaldo”, infatti il meeting che aveva avuto inizio nel 2014, riprende con successo nella vasca olimpionica esterna da 50 metri. L’evento ha visto la partecipazione di ben 300 atleti e con società, oltre le blasonate toscane, provenienti da Lombardia ed Emilia Romagna, inoltre tra gli atleti in gara, ad arricchire la manifestazione, spicca la partecipazione dell’olimpionica ed azzurra Lisa Angiolini. Tuttavia, in un contesto assai competitivo, gli atleti del tecnico Lorenzo Chesi non mancano di sfruttare il fattore casa, realizzando il cospicuo bottino di ben 35 medaglie conquistate, di cui: 11 ori, 12 argenti e 12 bronzi, medaglie che valgono loro la coppa del 3° posto nella classifica per società, solo dietro la prima classificata Virtus Buonconvento e la seconda De Akker Team Bologna.

Nell’occasione Certaldo Nuoto ringrazia con gratitudine la società Virtus Buonconvento per la collaborazione offerta nell’organizzazione dell’importante evento. Il dettaglio tecnico vede, per la Categoria UNICA – Matteo Grassi 03: conquista l’oro sui 400 misti, argento sui 200 misti, bronzo sui 100 dorso, 4° posto sui 50 stile. Francesco Cocci 01: conquista l’oro sui 200 rana, l’argento sui 400 misti, poi 4° 50 e 100 rana. Emanuele Indovino 04: conquista l’oro sui 200 farfalla, bronzo sui 200 rana e 400 misti, 9° sui 50 rana. Lorenzo Carpitelli 07: conquista l’oro sui 100 farfalla, l’argento sui 50 dorso, 4° sui 50 farfalla e 10° sui 100 rana. Ilaria Leoncini 01: conquista l’argento sui 200 rana, 4° posto sui 50 e 100 rana, 9° posto sui 100 stile. Deva Maria Cianti 08: conquista il bronzo sui 50 e 200 dorso, 4° posto sui 100 dorso e 8° sui 50 stile. Massimo Corsoni 05: conquista l’argento sui 200 rana, 6° posto sui 50 rana e 100 rana, 10° sui 50 stile. Giacomo Bartalucci 04: ottiene il 5° posto sui 50 e 100 rana, 5° sui 100 dorso, 9° sui 100 stile. Sara De santi 09: ottiene il 4° posto sui 400 stile, il 7° sui 400 misti, 9° posto sui 50 stile e 14° sui 50 farfalla. Ginevra Leoncini 04: ottiene il 6° posto sui 100 dorso e 400 stile, 7° posto sui 50 dorso e 9° posto sui 200 dorso. Giorgia Russo 07: ottiene il 6° posto sui 400 misti, poi il 7° sui 200 dorso ed il 12° sui 50 farfalla. Benedetta Latini 07: ottiene il 7° posto sui 50 stile, 8° posto sui 100 rana, 10° posto sui 100 farfalla ed il 12° sui 50 rana. Matilde Bacci 04: ottiene l’8° posto sui 100 dorso, poi il 9° sui 200 misti, l’11° sui 100 stile ed il 12° sui 50 stile.

Per la Categoria JUNIORES – Giovanni Viani 08: da vero mattatore conquista l’oro sui 200 e 400 misti, poi l’argento sui 200 stile a cui segue il bronzo sui 50 stile. Davide Puccioni 08: conquista quattro volte il bronzo, sui 50,100, 200 dorso e sui 200 misti. Maria Vittoria Cianti 10: ottiene il 4° posto sui 100 e 200 rana, 5° posto sui 50 rana ed il 13° sui 50 stile. Sara Cameli 10: ottiene il 7° posto sui 200 rana, il 9° sui 50 farfalla, 10° posto sui 100 farfalla ed il 13° sui 100 rana. Martina Musaj 10: ottiene l’8° posto sui 50 rana, il 9° sui 100 farfalla, il 10° sui 100 rana ed il 19° sui 50 stile.

Per la Categoria RAGAZZI – Diana Galgani 12: domina, con gli ori conquisti sui 50 farfalla, 200 misti e 200 dorso, a cui si aggiunge l’argento sui 400 misti. Aurora Dodaj 12: da protagonista, conquista l’oro sui50 stile, a cui seguono gli argenti sui 100 stile, 100 farfalla e 200 misti. Cosimo Santini 10: con ottime performance conquista l’oro sui 100 farfalla, a cui seguono gli argenti sui 50 farfalla e 200farfalla, bronzo poi sui 100 stile. Leonardo Carpitelli 10: conquista il bronzo sui 200 dorso, 5° posto sui 50 dorso, 7° sui 100 dorso e poi 14° sui 400 stile. Gaia Bettiol 12: conquista il bronzo sui 200 farfalla, 7° posto sui 100 farfalla, l’8° sui 50 rana, 15° posto sui 100 stile. Andrea Ghelli 11: ottiene il 6° posto sui 200 dorso, il 9° sui 50 dorso e l’11° sui 100 dorso. Federico Gulotta 11: ottiene il 7° posto sui 200 misti, l’8° sui 100 rana, 14° sui 50 rana e 30° sui 100 stile. Nicholas Monzani 12: ottiene il 7° posto sui 400 misti, l’11° sui 100 e 200 rana, poi il 13° sui 50 rana. Brando Giotti 11: ottiene l’11° posto sui 50 rana, poi il 13° sui 50 stile, 21° sui 200 stile e 24° sui 100 stile. Lorenzo Taddei 12: ottiene l’11° posto sui 50 dorso, poi il 14° sui 50 farfalla, 16° sui 100 dorso e 28° sui 100 stile. Chiara Fusciello 13: ottiene il 12° posto sui 50 stile, il 15° sui 100 dorso ed il 27° sui 100 stile. Dafne Giovannini 13: ottiene il 14° posto sui 50 dorso ed il 16° sui 100 dorso. Tommaso Cerrini 12: ottiene l’11° posto sui 200 farfalla, il 16° sui 400 stile, 31° sui 50 farfalla e 36° sui 100 stile. Eva Chesi 12: ottiene il 9° posto sui 200 farfalla, poi il 14° sui 100 rana, 19° sui 50 farfalla e 20° sui 50 rana. Tommaso Cerbai 11: ottiene il 18° posto sui 50 dorso, il 21° sui 50 stile, 22° sui 50 rana ed il 27° sui 100 stile. Martina Grillo 13 : con buone prove ottiene il 21° posto sui 50 farfalla e 50 stile.

Fonte: Certaldo Nuoto

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