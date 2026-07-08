Uscirà a novembre il nuovo film di Pieraccioni con Panariello, Hendel e Ceccherini

Cultura Toscana
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Leonardo Pieraccioni (foto gonews.it)

A Roma Leonardo Pieraccioni sta girando il nuovo film assieme a Massimo Ceccherini, Paolo Hendel e Giorgio Panariello e a un gran cast di attori e attrici italiani. Si chiama 'Un weekend artificiale' e uscirà nei cinema italiani il 19 novembre distribuito da Vision Distribution, che ne curerà anche le vendite estere.

La commedia vedrà nel cast anche Herbert Ballerina, Tosca D'Aquino, Tim Daish, Giovanni Esposito, Alessandro Mauthe, Roberto Zibetti e Marta Zoboli. Il film è sceneggiato da Pieraccioni con Filippo Bologna e Andrea Bassi, è prodotto da Mario Gianani, Lorenzo Mieli e Valentina Avenia per Our Films ed è una produzione Our Films, società del gruppo Mediawan, e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.

Questa la trama: Leonardo, parrucchiere fiorentino, viene invitato insieme ad altri sei sconosciuti in una villa da sogno per partecipare a un esperimento senza precedenti: dovranno scoprire chi tra di loro è un umanoide creato con l'intelligenza artificiale. Un incasinatissimo weekend di sospetti, emozioni e colpi di scena… prima che siano i sentimenti e la vita vera a mandare tutti in tilt.

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