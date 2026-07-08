Viareggio, minacce e aggressioni ai carabinieri: un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia. Questo il bilancio di due interventi distinti avvenuti nel giro di poche ore a Viareggio, dove un 19enne e un 27enne sono stati rispettivamente arrestato e denunciato per episodi di violenza, minaccia e resistenza nei confronti dei carabinieri intervenuti.

Nel primo caso, avvenuto nella mattinata in viale Europa, il giovane stava minacciando i passanti con un machete dalla lama lunga circa 50 centimetri. Alla vista dei militari avrebbe rivolto le minacce anche nei loro confronti, brandendo l'arma. Il 19enne ha lasciato il machete soltanto dopo che i carabinieri hanno estratto il taser, ma subito dopo avrebbe ingaggiato una colluttazione con i militari. Durante la fase di contenimento un carabiniere ha riportato alcune lesioni. Il giovane è stato arrestato con le accuse di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto abusivo di arma.

Il secondo episodio si è verificato in serata nei pressi di un locale in viale Cristoforo Colombo. Un 27enne, già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato trovato in evidente stato di ubriachezza mentre disturbava gli altri clienti. All'arrivo dei carabinieri avrebbe reagito minacciando i militari e tentando di colpirli con alcuni pugni. Per riuscire a bloccarlo i carabinieri hanno utilizzato il taser. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha accompagnato l'uomo in ospedale. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

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