A Cerreto Guidi musica e selezione di vini con 'Canto Divino'

La Pia Società Corale Santa Cecilia di Empoli e il Coro di San Leonardo di Cerreto Guidi sono le anime del concerto CANTO DIVINO che, in programma sabato 11 luglio alle ore 21,30 in Piazza Vittorio Emanuele II, apre l’edizione 2026 di Medicea Wine Festival organizzata dal Comune di Cerreto Guidi e dalla Pro Loco di Cerreto Guidi, in collaborazione con le associazioni del territorio.

Quella in programma sabato (ingresso gratuito), è una serata speciale, dove musica lirica, musica popolare, prosa e poesie si intrecciano intorno al filo conduttore che è il vino.

Protagonisti della serata saranno il soprano Maila Fulignati e il tenore Davide Ciarrocchi, insieme alla Corale Santa Cecilia di Empoli e al Coro San Leonardo di Cerreto Guidi.

Al pianoforte la Maestra Nicoletta Cantini; dirige il maestro Simone Faraoni. La voce narrante è di Simone Bellucci.

Parole, musica, voci, ma non solo. Il concerto si associa infatti ad una degustazione gratuita di vini.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

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