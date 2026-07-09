A Montopoli bando per il nuovo Comitato Gemellaggi

Attualità Montopoli in Val d'Arno
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(foto gonews.it)

Il Comune di Montopoli in Val d’Arno annuncia l’apertura dei termini per la presentazione delle candidature destinate alla formazione del nuovo Comitato Gemellaggi. L’obiettivo del bando è quello di individuare 10 membri che rappresenteranno le associazioni iscritte all’Albo Comunale all’interno di questo organismo fondamentale per le relazioni internazionali del territorio. Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale intende favorire il massimo coinvolgimento delle realtà associative, culturali, economiche e sportive, rendendo le attività di gemellaggio un patrimonio condiviso e partecipato da tutta la cittadinanza.

Tra i compiti principali del comitato figurano, infatti, la programmazione e il coordinamento di iniziative volte a promuovere una coscienza europeista, il rafforzamento dei rapporti con l’AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) e lo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale e solidarietà.

Il bando è rivolto ai soci o ai rappresentanti delle associazioni iscritte all’Albo Comunale. Per partecipare, i candidati devono possedere i requisiti previsti per l’elezione alla carica di consigliere comunale, godere dei diritti civili e politici e dimostrare comprovata affidabilità. Saranno inoltre valutate con particolare attenzione le competenze o esperienze pregresse in materia di relazioni internazionali, progetti di cooperazione e la conoscenza delle lingue straniere. Ogni aspirante può presentare una sola candidatura.

Le istanze dovranno essere indirizzate alla sindaca del Comune di Montopoli in Val d’Arno e possono essere presentate entro il 10 settembre 2026 attraverso due modalità: tramite PEC del Comune o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente. I documenti sono reperibili sul sito del Comune di Montopoli (https://www.comune.montopoli.pi.it/notizie/Comitato-gemellaggi--si-cercano-10-persone-.html).

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

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