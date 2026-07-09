Abc Solettificio Manetti, Andrea Pedicone ai saluti

Si separano le strade dell’Abc Solettificio Manetti e di Andrea Pedicone. L’ala classe ’01 di Giulianova, arrivato in gialloblu la scorsa estate, ha rappresentato un punto di rifermento sia dentro che fuori dal campo: serietà e grande dedizione le doti che lo hanno contraddistinto, oltre alle capacità tecniche mostrate sul parquet che lo hanno reso un giocatore decisivo nelle rotazioni castellane.

Ad Andrea, dunque, il ringraziamento per la passione e l’impegno con cui ha indossato i colori gialloblu, e un grandissimo augurio per un brillante futuro, sia sportivo che personale.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

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