Altopascio si trasforma in una grande piazza a cielo aperto: quattro giorni di eventi tra musica, tradizioni, natura e cultura

Altopascio si prepara a un grande fine settimana di eventi, spettacoli e iniziative diffuse. Da venerdì 10 a lunedì 13 luglio il Luglio Altopascese entra nel vivo con quattro giorni capaci di coinvolgere tutte le generazioni: concerti, grandi party, natura, tradizioni popolari e cultura si alterneranno nel centro storico e sul territorio comunale, con i negozi aperti, i pubblici esercizi pronti ad accogliere residenti e visitatori e la possibilità di vivere il paese fino a tarda sera grazie alla collaborazione dei commercianti e delle attività del centro. Un programma costruito dall'amministrazione comunale insieme alle tante realtà del territorio, che conferma la volontà di fare di Altopascio un punto di riferimento estivo capace di attrarre migliaia di persone e sostenere allo stesso tempo il commercio locale e la socialità.

Il weekend si aprirà venerdì 10 luglio con due appuntamenti. Dalle 20, il centro del paese (lungo tutta via Cavour fino a piazza Tripoli) ospiterà Nostalgia 90, il party show anni Novanta più famoso d'Italia con l'esibizione della band Drum'Jack. Negozi aperti, possibilità di cenare in paese e tante iniziative collaterali per trasformare il centro in una grande piazza di eventi e cultura sotto le stelle. Sabato 11 luglio sarà la giornata dedicata anche alle tradizioni. Dalle 18 il centro storico accoglierà la sfilata dei trattori e la dimostrazione della battitura del grano, seguite alle 19 dall'estemporanea di pittura in piazza Ospitalieri, iniziative realizzate grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio. Dalle 20, poi, il centro paese tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico con Mai Dire Goku, il party dedicato alle sigle dei cartoni animati più amato d'Italia, con opening band Cavendish. La festa continuerà domenica 12 luglio, quando il centro sarà ancora protagonista con 2000 Forever, la serata dedicata ai grandi successi dance degli anni Duemila. Tutti questi eventi sono organizzati da GNAM Art Food Music e Centro Commerciale naturale di Altopascio insieme e grazie al contributo del Comune di Altopascio, con la collaborazione di Confcommercio Lucca Massa Carrara e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

Sempre venerdì, invece, alle 21, la Riserva Naturale del Lago di Sibolla proporrà la Notte dei Pipistrelli, iniziativa organizzata nell'ambito delle attività della Riserva con gli esperti Simone Vergari e Gianna Dondini, che accompagneranno il pubblico in una presentazione e in un'escursione notturna con bat detector alla scoperta di una delle specie più importanti per l'equilibrio dell’ecosistema.

Lunedì 13 luglio, alle 21.30 in piazza Ospitalieri, il concerto dell'Orchestra dell'Accademia Geminiani, inserito nel Francigena International Arts Festival, con un repertorio dedicato alle più celebri colonne sonore della storia del cinema e un omaggio a Michael Jackson.

Per informazioni e programma completo: www.ioscelgoaltopascio.it e pagine social del Comune di Altopascio.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa

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