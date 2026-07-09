Assemblea Commercialisti dell'Empolese-Valdelsa: holding al centro del dibattito, il nuovo Direttivo punta sui giovani

Formazione di alto livello, confronto professionale e una forte spinta al ricambio generazionale. Sono questi gli ingredienti che hanno decretato il successo dell'ultimo appuntamento dell'Associazione dei Commercialisti del Circondario Empolese-Valdelsa, svoltosi lo scorso 2 luglio nella cornice della sala conferenze della Banca di Cambiano ad Empoli.

L'evento ha confermato la vitalità dell'associazione, capace di richiamare in aula un numero importante di professionisti del territorio, uniti dalla volontà di approfondire le dinamiche più calde

della consulenza aziendale e di partecipare attivamente al futuro della propria categoria.

Il dibattito: la Holding tra reale utilità e "tendenza"

Il cuore tecnico della serata è stato la tavola rotonda dal titolo fortemente stimolante: "La Holding: Opportunità o strumento alla moda?".

A guidare i colleghi in questo percorso è stato il Dott. Riccardo Salvini, noto dottore commercialista in Firenze, che ha analizzato con pragmatismo e rigore scientifico i pro e i contro della costituzione di strutture societarie piramidali. Il focus si è concentrato sulla necessità di non considerare la Holding come una panacea universale o una scelta dettata dalle "mode" del momento, bensì come uno strumento sartoriale, da valutare caso per caso in base alle reali esigenze della governance e della pianificazione fiscale.

Dalla relazione del Dott. Salvini sono emersi i principali vantaggi strutturali che la Holding offre alle imprese:

- Protezione del patrimonio: La separazione tra la gestione dei beni (immobili, marchi, liquidità) e l'attività operativa delle società controllate (sub-holding).

- Pianificazione fiscale e ottimizzazione dei flussi: I vantaggi legati al regime della Pex (Participation Exemption) sui dividendi e sulle plusvalenze, oltre alla possibilità di consolidamento fiscale.

- Passaggio generazionale: La centralizzazione del controllo per facilitare la successione all'interno delle aziende familiari, riducendo il rischio di frammentazione del potere decisionale.

La platea ha risposto con grande calore, dando vita a numerosi momenti di confronto e dibattito. I professionisti in sala hanno condiviso casistiche concrete, dubbi interpretativi e strategie operative, trasformando la lezione frontale in un vero e proprio laboratorio di scambio professionale.

Assemblea e Rinnovo: una squadra giovane per il futuro della professione

A margine dell'evento formativo si sono aperti i lavori dell'Assemblea degli iscritti, chiamata al delicato compito del rinnovo del Consiglio Direttivo. L'Associazione ha scelto la linea della continuità strategica ma con un profondo ringiovanimento dei suoi componenti. L'ingresso di una folta rappresentanza di giovani commercialisti segna l'inizio di una stagione che promette di coniugare l'esperienza dei professionisti storici con l'entusiasmo, la digitalizzazione e le nuove visioni delle leve più giovani.

Alla guida dell'Associazione è stato confermato, in segno di fiducia per l'ottimo lavoro svolto, il Presidente Dott. Massimo Cambi. Ad affiancarlo nel nucleo di presidenza ci saranno la Dott.ssa

Fabiana Nesi (Vice-Presidente), la Dott.ssa Giulia Guerre (Segretario) e il Dott. David Bartolini (Tesoriere).

Il nuovo Consiglio Direttivo, pronto a pianificare le attività e le battaglie sindacali e formative dei prossimi anni, risulta composto da una squadra ampia e coesa:

Dott. Andrea Mantelli

- Dott. Edoardo Bollini

- Dott. Martino Piccolo

- Dott. Giacomo Montagnani

- Dott. Giacomo Pampaloni

- Dott. Luca Catastini

- Dott. Luca Marchetti

- Dott. Mirco Saurini

- Dott.ssa Tina Pettrone

- Dott. David Baldini

Il rinnovato assetto si presenta dinamico e fortemente rappresentativo di tutto il territorio dell'Empolese-Valdelsa. Alla nuova squadra va il compito di continuare a valorizzare il ruolo del commercialista come partner centrale per il tessuto economico locale, affrontando le sfide della professione con competenza e uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Gli auguri dell'Associazione dei Commercialisti del Circondario Empolese-Valdelsa: "A tutti i membri del nuovo direttivo, un grande e caloroso 'in bocca al lupo' per il mandato appena iniziato!"

Fonte: Ufficio stampa

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