Caldo a Firenze, codice rosso confermato fino a sabato: allerta codice rosso

Firenze resta in codice rosso per il caldo. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute ha confermato il livello massimo di allerta per le giornate di giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 luglio.

Secondo quanto comunicato da Palazzo Vecchio, le temperature massime percepite potranno arrivare fino a 36 gradi in tutte e tre le giornate. Nelle ore più calde il termometro potrà raggiungere i 34 gradi giovedì e venerdì e i 33 gradi sabato, mentre anche le temperature notturne e mattutine resteranno elevate, con valori compresi tra 24 e 25 gradi.

La situazione determinerà condizioni di marcato disagio bioclimatico, soprattutto nelle fasce orarie centrali della giornata, quando il caldo sarà più intenso.

Le previsioni meteorologiche confermano infatti la presenza di un robusto campo di alta pressione sull’Italia, alimentato da masse d’aria molto calda provenienti dal Nord Africa. Anche la Toscana resterà interessata da questa configurazione almeno fino al fine settimana, con temperature sopra la media e persistenti condizioni di afa.

Il codice rosso indica una situazione di rischio elevato per la salute, in particolare per anziani, bambini, persone fragili e soggetti affetti da patologie croniche.

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