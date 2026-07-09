Empoli Football Club, sottoscritto accordo con fondo di investimento americano

C'è una novità epocale per l'Empoli Football Club. Un fondo di investimento americano ha investito per entrare nella società azzurra. Di seguito la nota ufficiale del club.
Empoli Football Club comunica di aver sottoscritto un accordo di esclusiva con un fondo di investimento americano in relazione a una rilevante operazione di investimento nel capitale della società.
La notizia su Empoli Channel
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