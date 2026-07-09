Empoli Football Club, sottoscritto accordo con fondo di investimento americano

Sport Calcio
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto Empoli Fc)

C'è una novità epocale per l'Empoli Football Club. Un fondo di investimento americano ha investito per entrare nella società azzurra. Di seguito la nota ufficiale del club.

Empoli Football Club comunica di aver sottoscritto un accordo di esclusiva con un fondo di investimento americano in relazione a una rilevante operazione di investimento nel capitale della società.

La notizia su Empoli Channel

Notizie correlate

Calcio
Sport
9 Luglio 2026

La Settignanese diventa SSD e cambia assetto e logo

Fondata a Firenze nel 1970 da un'idea pionieristica di Maurizio Romei e un gruppo di amici, l'U.S. Settignanese si è affermata come una delle più importanti scuole calcio élite e realtà sociali [...]

Calcio
Sport
6 Luglio 2026

Ufficiale, Empoli: torna Pagliuca come tecnico

Guido Pagliuca torna sulla panchina azzurra e sarà il nuovo allenatore dell’Empoli dopo la breve esperienza dello scorso anno. Il contratto rimane quello in essere, dunque fino al 30 giugno 2027. [...]

Calcio
Sport
6 Luglio 2026

'La geopolitca del pallone', incontro al Social Hub

La recente esclusione della Nazionale italiana dai prossimi Mondiali ha riportato con forza al centro del dibattito pubblico la necessità di una profonda riforma del sistema calcio nel nostro Paese. [...]



Tutte le notizie di Calcio

<< Indietro

torna a inizio pagina