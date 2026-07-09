A Empoli arriva il Silent Reading Party: appuntamento al Parco Mariambini con NessunDove

Venerdì 17 luglio, dalle ore 19.30, al Parco Mariambini di Empoli si terrà il Silent Reading Party organizzato dalla libreria indipendente NessunDove, in collaborazione con gli Amici della Biblioteca Fucini.

L’iniziativa, gratuita e con prenotazione gradita, propone un momento di lettura condivisa in silenzio, aperto a tutte le persone interessate. Ogni partecipante è invitato a portare con sé un libro, un telo e una luce da lettura.

Il programma non prevede presentazioni, interventi o discussioni obbligatorie: i partecipanti si ritroveranno al parco, sceglieranno il proprio spazio e leggeranno insieme, ciascuno il proprio libro.

Durante la serata sarà possibile cenare in autonomia, portando qualcosa da casa, oppure ordinare tramite NessunDove grazie alla collaborazione con La Schiacciavineria. Per la cena sarà possibile scegliere liberamente dal menù oppure prenotare il menù a 10 euro, che comprende una schiacciata del menù da 8 euro e una birra. La prenotazione per la cena dovrà essere effettuata entro le ore 13.00 del giorno stesso.

L’evento rientra nelle attività culturali promosse da NessunDove, libreria indipendente nata nel centro storico di Empoli nel 2021, che organizza gruppi di lettura, incontri, laboratori, workshop e iniziative dedicate alla promozione del libro e della lettura.

Informazioni

Evento: Silent Reading Party

Data: venerdì 17 luglio

Orario: dalle ore 19.30

Luogo: Parco Mariambini, Empoli

Ingresso: gratuito, prenotazione gradita

Da portare: libro, telo e luce da lettura

Cena: libera o su prenotazione tramite NessunDove

Prenotazione cena: entro le ore 13.00 del giorno stesso

In collaborazione con: Amici della Biblioteca Fucini

Fonte: Libreria NessunDove - Ufficio Stampa

Notizie correlate