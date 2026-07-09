Fucecchio accoglie due giovani dalla città inglese di Beverley

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Due giovani di Beverley sono arrivati a Fucecchio per un soggiorno di circa dieci giorni, nell’ambito delle attività di scambio promosse dall'ente comunale e dall’Associazione Gemellaggio Fucecchio. Alexander e Aymen sono stati accolti lunedì sera nella sala del consiglio comunale con un piccolo rinfresco e sono tuttora ospitati da due famiglie i cui figli frequentano il Checchi, istituto superiore fucecchiese che l’amministrazione comunale ringrazia per la collaborazione e per aver contribuito a rendere possibile questa preziosa opportunità; allo stesso modo l’ente comunale ringrazia anche le famiglie ospitanti perché stanno facendo sentire i due giovani come a casa.  I due ragazzi - che provengono da una città inglese che ha un rapporto di amicizia con Fucecchio -  hanno già iniziato a prendere parte ad attività di volontariato insieme al Centro Giovani Sottosopra e all’associazione Hurria, vivendo un’esperienza di conoscenza del territorio, del ricco tessuto associativo locale e della Toscana. Un ringraziamento va all’Associazione Gemellaggio Fucecchio e al consigliere delegato al gemellaggio Lorenzo Favilli per l’organizzazione dell’iniziativa e al presidente dell’Associazione Gemellaggio di Beverley, Martin Cox, per la collaborazione. L’auspicio è che questo scambio rappresenti un punto di partenza per rafforzare i rapporti tra le due comunità, offrendo in futuro anche ai giovani fucecchiesi la possibilità di vivere un’esperienza analoga a Beverley.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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