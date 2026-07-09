Furto in azienda di metalli preziosi a Barberino Tavarnelle: ladri bloccano le strade e fuggono con bottino

Cronaca Barberino Tavarnelle
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Colpo nella notte nella zona industriale di Sambuca. I malviventi hanno utilizzato veicoli e due autoarticolati per impedire l’accesso alle vie vicine

Un furto è stato messo a segno nella notte in un’azienda di lavorazione di metalli preziosi e semilavorati nella località Sambuca, nel territorio comunale di Barberino Tavarnelle.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi avrebbero prima bloccato le vie di accesso alla zona utilizzando alcuni veicoli e due autoarticolati, così da ostacolare eventuali interventi o passaggi, per poi introdursi all’interno dell’attività.

Una volta entrati nei locali dell’azienda, i ladri hanno sottratto materiale il cui valore è ancora in fase di quantificazione. Terminato il colpo, si sono allontanati a bordo di un furgone facendo perdere le proprie tracce.

Sul caso sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Scandicci, impegnati nella raccolta di elementi utili per ricostruire la dinamica del furto e individuare i responsabili

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