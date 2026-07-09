Furto con spaccata in un bar di Vinci: indagini in corso

Cronaca Vinci
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Nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 luglio è avvenuto un furto con spaccata in un esercizio di Vinci.

I ladri hanno usato un tombino per aprire la porta d'ingresso del bar e hanno preso il contenuto del registratore di cassa. Il bottino è ancora in corso di quantificazione.

Gli autori del furto sono stati messi in fuga dall'entrata in funzione del sistema fumogeno di allarme. Sul fatto stanno indagando i carabinieri.

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