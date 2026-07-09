Giornalismo internazionale e nuovi media: al via la Winter School della Fondazione Montanelli Bassi

La Fondazione Montanelli Bassi ETS, costituita per volontà di Indro Montanelli, propone a studenti universitari e a chi è già avviato alla professione giornalistica, 8 giornate di studio e confronto su giornalismo internazionale e nuovi media.

La ‘Winter School’, si svolgerà gratuitamente nei quattro fine settimana compresi tra il 3 e il 25 ottobre presso la sede della Fondazione, nel Palazzo Montanelli Della Volta, via G. di san Giorgio 2 a Fucecchio (FI), e prevede lezioni e discussioni con la partecipazione di esperti – docenti universitari, analisti e giornalisti impegnati nelle diverse aree del mondo – che illustreranno sia le situazioni politiche e le criticità di ciascun continente, sia le forme e i problemi della comunicazione e della circolazione delle informazioni nell'era digitale. La Winter School è realizzata con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, e il sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, della Regione Toscana e del Comune di Fucecchio.

La giornata inaugurale, in programma il giorno 3 ottobre, vedrà nel pomeriggio, presso il Teatro Pacini a Fucecchio, la cerimonia di apertura della Scuola, con interventi di ospiti e autorità; sarà presente in particolare la giornalista e conduttrice Marianna Aprile (La7). La cerimonia di apertura sarà aperta al pubblico (prenotazione obbligatoria), così come lo sarà la sessione conclusiva del 25 ottobre mattina che vedrà ospite la giornalista Francesca Schianchi (La Stampa, La7).

Gli iscritti all’edizione 2026 beneficeranno di due giornate aggiuntive di laboratorio di scrittura giornalistica sotto la guida di giornalisti esperti, nei giorni sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre sotto la guida di Antonella Scott (Redazione Esteri – il Sole24Ore) ed Edoardo Anziano (Giornalista d’Inchiesta – IrpiMedia) .

La Winter School è aperta ad un massimo di 20 partecipanti, che saranno selezionati tra le candidature pervenute sulla base del curriculum e della motivazione. Grazie anche al contributo degli enti finanziatori, la partecipazione è completamente gratuita.

La Fondazione Montanelli Bassi, inoltre, si impegna a facilitare la ricerca di un alloggio per gli iscritti che intendono soggiornare a Fucecchio durante i fine settimana della Winter School.

Il modulo di iscrizione può richiesto alla segreteria all'indirizzo

formazione@fondazionemontanelli.it

Il programma definitivo della Winter School sarà disponibile a breve sul sito della Fondazione www.fondazionemontanelli.it

Fonte: Fondazione Montanelli Bassi ETS - Ufficio stampa

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