Grave incidente in bicicletta a Gaiole in Chianti, soccorso un ciclista

Grave incidente questa mattina a Gaiole in Chianti, in provincia di Siena, per un ciclista che per cause ancora in corso di accertamento è precipitato da un ponte. Sul posto, lungo la Strada provinciale 408, sono intervenuti intorno alle 10 il personale sanitario inviato dal 118, i vigili del fuoco del comando di Siena con il supporto di personale specializzato Saf (Speleo Alpino Fluviale) e l'elisoccorso Pegaso.

Il ciclista, di 69 anni, è caduto dal ponte stradale precipitando per circa 8 metri. La squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto il ferito che, tramite applicazione di specifiche manovre e tecniche Saf, è stato recuperato e riportato sulla sede stradale. Il 69enne è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto e trasportato in pronto soccorso per le cure del caso.

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