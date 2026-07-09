Il Green day mobilita Santa Croce sull'Arno, anche per l'estate 2026

Ormai è una tradizione e il 2026 non poteva non celebrare i Green Day, la festa più attesa dell'estate a Santa Croce sull'Arno. Quest'anno le presenze hanno sfondato il tetto della 500 persone e alla fine è stata una serata piacevole e allegra, sul prato di piazza del Popolo, davanti al municipio.

Il menù, anche quello ormai è consolidato, nella sue portate, preparate dalle cuoche della mensa scolastica, prevedeva carne alla brace e le patate fritte di Santa Maria a Monte curate dai volontari della famosa Sagra, mentre il bar Spartaco ha proposto i famosi aperitivi anni '80 prima della cena. Per concludere poi, il gelato dell'ape di GelAut, il progetto che coinvolge persone con disturbi dello spettro autistico, sviluppato dalla cooperativa la Pietra d'Angolo e sostenuto da Sammontana, dalla Società della salute, oltre che dall'amministrazione comunale.

Un evento nato grazie ai servizi educativi del comune, ormai molti anni fa, dove i vertici del settore ogni anno si fanno carico di gestire e tirare le fila delle molte realtà di volontariato che vi partecipano, sia in cucina, ma anche nell'organizzazione. Quest'anno alla realizzazione della festa hanno lavorato molte associazioni e persone del territorio tra cui l' Avis di Staffoli, Associazione nazionale carabinieri, il Centro giovani, Plastic Free, Pubblica Assistenza e la Misericordia di Santa Croce, Atelier pedagogico con gli educatori Ciaf Maricò, associazione Auser, Agritractors che ha portato i trattori in mostra da Staffoli, la cooperativa Ponte Verde e la cooperativa lo Spigolo e i lavoratori del cantiere comunale, che hanno reso possibile la festa predisponendo tutto il necessario.

“Una bella serata” ha detto il sindaco Roberto Giannoni, che ha partecipato con gran parte della giunta e anche alcuni esponenti politici dei comuni limitrofi, tra cui il sindaco di Castelfranco Fabio Mini. “Nel Green day – ha aggiunto Giannoni - ogni anno si ritrova tutta la coesione sociale di Santa Croce a cominciare dal mondo del volontariato, sempre presente in forze. Spero che la manifestazione continui a crescere, in primo luogo per tutti coloro che ci lavorano ogni anno e che ne rendono possibile la realizzazione”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

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