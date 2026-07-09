Il Rotary Club Cuoio consegna 220 buoni spesa alla Caritas di Santa Croce sull'Arno

Lunedì 6 luglio 2026 il Rotary Club Comprensorio del Cuoio, rappresentato dal Past President Antonio Martini, ha consegnato alla Caritas di Santa Croce sull'Arno 220 buoni spesa del valore di 10 euro ciascuno, per un importo complessivo di 2.200 euro, destinati alle famiglie residenti nel Comune di Santa Croce sull'Arno che stanno attraversando un momento di difficoltà economica. I buoni potranno essere utilizzati presso il punto vendita Conad di Santa Croce sull'Arno.

L'iniziativa è il risultato del service promosso da Antonio Martini durante il suo anno di presidenza del Club, nato dalla volontà di trasformare un evento culturale in un concreto gesto di solidarietà. Le risorse sono infatti state raccolte grazie all'asta benefica organizzata dal Rotary Club, che ha visto l'aggiudicazione di opere grafiche – acqueforti e serigrafie – e di dipinti realizzati con tecniche miste, pittura a olio e tempera, donati da affermati artisti santacrocesi: Romano Masoni, Antonio Bobò, Giuseppe Lambertucci, Pietro Cavallini, Stefania Quartieri, Fulvio Leoncini e Valerio Comparini.

L'asta ha consentito di raccogliere 2.000 euro, ai quali si è aggiunto il prezioso contributo di Conad, che ha partecipato all'iniziativa con ulteriori 200 euro, permettendo così di raggiungere il valore complessivo di 2.200 euro e di mettere a disposizione della Caritas 220 buoni spesa.

Alla consegna erano presenti i rappresentanti della Caritas di Santa Croce sull'Arno, che provvederanno nei prossimi giorni alla distribuzione dei buoni alle famiglie seguite dall'associazione, garantendo un aiuto concreto per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

Con questa iniziativa il Rotary Club Comprensorio del Cuoio rinnova il proprio impegno nei confronti della comunità, confermando come la collaborazione tra associazioni, imprese e cittadini possa generare risultati concreti e trasformare la solidarietà in un aiuto tangibile per il territorio.

Fonte: Ufficio Stampa

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