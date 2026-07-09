Interruzione di energia elettrica programmata al Terrafino per lavori di e-distribuzione

E-distribuzione, unità territoriale Firenze, informa che nella serata di oggi, giovedì 9 luglio, dalle 18 alle 20.30, ci sarà un'interruzione di energia elettrica nell'area del Terrafino per effettuare lavori sugli impianti.
Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
via Livornese da 272 a 278, da 282 a 284, 288, da 294 a 296, da 300 a 302, 306, da 310 a 314, 314x, da 322 a 326, 330
via Partigiani d'Italia da 105 a 109, da 117 a 123, 127, 131, 131tel, da 72 a 74, 78
via Di Vittorio 49, 113
via dei Chiassuoli 14x, 16x, 131
Come informa E-distribuzione, durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.
Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
Empoli
Attualità
8 Luglio 2026
Telecamere intelligenti in grado di individuare chi usa lo smartphone al volante e chi viaggia senza cintura di sicurezza. È questa, stando a quanto riportato da Il Tirreno, la nuova [...]
Empoli
Attualità
8 Luglio 2026
Nico Cannella, residente ad Empoli ed originario di Montaione, appassionato di vino e blind tasting, ha conquistato il primo premio assoluto al Gaiole Wine Contest 2026 (degustazione alla cieca), tenutosi lunedì 6 Luglio, [...]
Empoli
Attualità
8 Luglio 2026
Un gesto semplice ma capace di lasciare un segno. Un quadro nato dalle mani e dalla sensibilità dei ragazzi dell'associazione "I ragazzi di Cerbaiola" entra negli spazi dell'Oncologia dell'ospedale di Empoli per accompagnare, [...]
<< Indietro