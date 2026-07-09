La Regione Toscana finanzia 12 interventi in provincia di Siena

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Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana

Bezzini (Capogruppo PD): "Accompagniamo gli enti locali nella realizzazione di interventi concreti e strategici"

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la seconda variazione al bilancio 2026-2028, che destina importanti risorse anche alla provincia di Siena a sostegno di dodici interventi. Investimenti in edilizia scolastica, rigenerazione urbana, valorizzazione del patrimonio storico-culturale e sport.

Comune di Asciano: 350 mila euro per la realizzazione della nuova scuola media.

Comune di Chianciano Terme: 264 mila euro per il consolidamento del brand turistico attraverso la rigenerazione di Piazza Indipendenza.

Comune di Poggibonsi: 350 mila euro per il restauro e il miglioramento sismico di Palazzo Pretorio.

Comune di San Gimignano: 1,5 milioni di euro per il completamento delle opere di costruzione della nuova scuola primaria.

Comune di San Quirico d'Orcia: 400 mila euro per il completamento dell'impianto di approvvigionamento idrico delle terme di Bagno Vignoni.

Comune di Siena: 300 mila euro per l'ampliamento dell'“Emiciclo”, destinato alla scuola primaria nel quartiere di San Miniato.

Comune di Trequanda: circa 150 mila euro per la realizzazione della nuova palestra scolastica.

Teatro Povero di Monticchiello: 15 mila euro per la ricostruzione del magazzino, distrutto da un incendio.

Unione dei Comuni della Valdichiana Senese: 150 mila euro per le attività connesse al titolo di Capitale Toscana della Cultura, confermato anche per il 2026.

Università degli Studi di Siena: 176 mila euro per il completamento degli impianti sportivi gestiti dal CUS Siena, una realtà di riferimento per lo sport universitario e cittadino.

Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura di Siena: grazie a un emendamento presentato dal capogruppo Bezzini, sarà attivato un nuovo fondo con una dotazione di 200 mila euro, pari agli interessi maturati, destinato al microcredito di solidarietà per sostenere persone e famiglie in condizioni di maggiore fragilità.

Comune di San Casciano dei Bagni: avvio del percorso per la costituzione della Fondazione che gestirà e valorizzerà il patrimonio archeologico, con la partecipazione della Regione Toscana, del Ministero della Cultura, del Comune di San Casciano dei Bagni e dell'Università per Stranieri di Siena.

"Questa manovra - commenta il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Simone Bezzini - conferma la capacità della Regione Toscana di accompagnare gli enti locali nella realizzazione di interventi concreti e strategici, che rendono i territori più attrattivi e competitivi, valorizzano il patrimonio delle nostre comunità e contribuiscono a costruire nuove opportunità di sviluppo per la provincia di Siena. Dietro queste risorse c'è una precisa idea di politica che investe in quegli ambiti in cui il Governo continua a sottofinanziare".

Fonte: Ufficio stampa

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