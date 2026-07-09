La Settignanese diventa SSD e cambia assetto e logo

Fondata a Firenze nel 1970 da un'idea pionieristica di Maurizio Romei e un gruppo di amici, l'U.S. Settignanese si è affermata come una delle più importanti scuole calcio élite e realtà sociali del panorama dilettantistico toscano. Dai primi storici allenamenti su campi di fortuna, i "Diavoli Rossoneri" hanno vissuto una costante crescita tecnica e strutturale - culminata con lo storico approdo agli impianti di Coverciano, accanto al Centro Tecnico Federale - diventando un rinomato vivaio di talenti e rampa di lancio per campioni del calibro di Federico Chiesa e Lorenzo Tonelli. Oggi il club prosegue la propria evoluzione proiettandosi nel futuro: dalla stagione 2026/27, la società si è trasformata in una SSD a responsabilità limitata senza scopo di lucro, accogliendo il nuovo socio e Amministratore Delegato Domenico Iuliano che, al fianco dello storico presidente Romei, guida una struttura rinnovata e funzionale per preservare e tramandare, con immutata passione, oltre cinquant'anni di eccellenza sportiva ed educativa.

"Per me è un grande onore raccogliere l'eredità di Maurizio, una persona che ha scritto pagine importanti della storia della Settignanese e che, nel ruolo di Presidente, continuerà a essere una guida fondamentale per tutti noi. La sua esperienza e la sua profonda conoscenza della società saranno un valore aggiunto nel percorso che ci attende. Affronto questa nuova avventura con entusiasmo, senso di responsabilità e profondo rispetto per la storia e la tradizione del club. L'obiettivo è dare continuità al lavoro svolto in questi anni, mantenendo gli elevati standard che hanno reso la Settignanese un modello e cercando, insieme a tutti coloro che ogni giorno dedicano tempo e passione a questi colori, di compiere un ulteriore passo in avanti” commenta l’AD Domenico Iuliano. "Vorrei che la società continuasse a crescere non solo dal punto di vista dei risultati sportivi, ma anche come presidio per il territorio e per i giovani, rimanendo fedele ai valori di rispetto, sportività, correttezza e senso di appartenenza che da sempre ne definiscono l'identità. Con il contributo di tutti, sono convinto che potremo costruire un futuro ancora più solido e ricco di soddisfazioni”.

"Sono contento di lasciare in mani sicure la Settignanese: credo che Domenico Iuliano sia proprio la persona giusta per continuare il percorso che 56 anni fa ho intrapreso con coraggio, determinazione e successo, portando la società a livelli notevoli sia per risultati sportivi sia per organizzazione. Per questo, pur continuando a esserne il presidente — per volontà dello stesso Domenico — e a mantenere la direzione della Scuola Calcio, auguro al nuovo Amministratore Delegato e alla Settignanese i migliori successi sportivi e d'immagine” dichiara il presidente Maurizio Romei.

In questa fase di rinnovamento, l'Unione Sportiva Settignanese apre ufficialmente una nuova pagina della propria gloriosa storia calcistica, partendo dal suo simbolo più iconico e identitario: il Diavolo. La società rossonera ha infatti svelato il restyling completo della propria identità visiva, una svolta strategica e d'immagine studiata per proiettare il club verso il futuro del calcio dilettantistico, senza però dimenticare le radici profonde che dal 1970 a oggi l'hanno resa un punto di riferimento assoluto a Firenze e in tutta la Toscana.

Non si tratta di una rottura con il passato, bensì di un profondo e potente "ritorno alle origini". Il nuovo brand look, curato dall'agenzia Cr3ative.it, compie una vera e propria sintesi geometrica tra la passione genuina del primo storico stemma del 1970 e l'indimenticabile transizione degli anni '80, quando il Diavolo fu disegnato da Gianfranco Romei, fratello dello storico Presidente. Il risultato è un pittogramma moderno, solido ed essenziale, pensato per eccellere sia sul tessuto delle maglie da gioco sia sui canali digitali e sugli schermi degli smartphone.

I dettagli tecnici del nuovo stemma

La nuova identità visiva del club si sviluppa attorno a una griglia modulare pensata per la massima leggibilità, articolandosi in tre elementi chiave. Il fulcro dello stemma è il fiero pittogramma del Diavolo che stringe un tridente, con linee che si integrano armoniosamente a un pallone da calcio dal gusto rétro. A questo si affianca il rinnovato lettering della parola "SETTIGNANESE", caratterizzato da una tipografia proprietaria forte e geometrica capace di esprimere dinamismo e rigore. Completa la composizione il payoff "UNIONE SPORTIVA 1970", un autentico richiamo storico che ribadisce la missione educativa e sociale del club sul territorio.

Un brand "premium" per nuove ambizioni

In un calcio dilettantistico in continua evoluzione, dove la comunicazione e l'autorevolezza istituzionale giocano un ruolo ormai decisivo, la Settignanese lancia un messaggio chiaro a tifosi, famiglie della Scuola Calcio (intitolata a Ferruccio Valcareggi), istituzioni e partner commerciali. Eliminando i vecchi elementi di appesantimento grafico, la società adotta l'impatto visivo di un top club moderno.

La rivoluzione digitale: nuovo sito e canali social

A supportare questa nuova fase c’è anche il debutto della nuova piattaforma web ufficiale del club, un portale totalmente moderno e interattivo progettato per diventare il punto di riferimento assoluto per tutta la vita e l'attività della società. Dal digital storytelling alle informazioni di servizio per le famiglie e gli atleti, il nuovo sito dialogherà in perfetta sinergia con i rinnovati canali social ufficiali, offrendo una vetrina live e un filo diretto costante tra i "Diavoli Rossoneri" e la propria community.

Il successo sul campo: Open Day da record e City Camp

Il nuovo corso della Settignanese poggia su basi solide: gli Open Day stagionali hanno registrato numeri da record con quasi 100 bambini in campo e l'entusiasmante presenza dell'ex Nazionale Emanuele Giaccherini il 7 giugno. Un successo trainato anche dal boom del City Camp 2026, che con oltre 100 iscritti ha riportato il club ai fasti dei suoi anni d'oro come punto di riferimento estivo del calcio fiorentino.

La stagione sportiva alle porte si preannuncia così ricca di novità e con un rinnovato entusiasmo: la Settignanese è pronta a scendere in campo con la forza della sua storia e la freschezza delle grandi sfide. Il Diavolo è tornato, ed è più moderno che mai.

Fonte: Ufficio Stampa

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