Piazza piena a Lajatico per la prima di 'Artinsolite' coi talenti dei Conservatori

Si è aperta con una serata di grande partecipazione la nuova edizione di Artinsolite, quest’anno virata verso i giovani e la musica classica. L’iniziativa nasce dal desiderio del Maestro Andrea Bocelli, che ne sostiene il progetto, di offrire ai giovani l’opportunità di raccontare l’arte della musica nelle piazze.

Mercoledì 8 luglio, Piazza Vittorio Veneto ha accolto un pubblico numeroso per il concerto dei giovani solisti dei Conservatori toscani, primo dei due appuntamenti musicali che animano il borgo di Lajatico nelle settimane che precedono i concerti al Teatro del Silenzio. La piazza si è riempita fin dalle prime ore della serata, confermando l'affetto che il pubblico e i visitatori in arrivano da ogni parte d’Italia e non solo riservano ogni anno alla rassegna.

Sotto la direzione musicale del maestro Carlo Bernini e con la conduzione di Renato Raimo, si sono esibiti quattro giovani solisti provenienti dai Conservatori della Toscana: Elena Ulivoli (violino, Conservatorio "L. Cherubini" di Firenze), Giada Campanelli (violoncello, Conservatorio "P. Mascagni" di Livorno), Selene Silicani (flauto, Conservatorio "L. Boccherini" di Lucca) e Federico D'Alesio (oboe, Conservatorio "R. Franci" di Siena). L'ingresso era gratuito.

L'edizione 2026 di Artinsolite si chiuderà martedì 14 luglio, alle 21.30 in Piazza Vittorio Veneto, con l'Orchestra del Conservatorio "L. Boccherini" di Lucca diretta dal maestro Carlo Bernini, in un programma dedicato alle colonne sonore di Ennio Morricone e John Williams. Conduce Renato Raimo. Ingresso gratuito. A seguire, i concerti di Matteo Bocelli (martedì 21 luglio) e Andrea Bocelli (giovedì 23 e sabato 25 luglio) al Teatro del Silenzio.

Fonte: ArtInsolite - Ufficio stampa

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