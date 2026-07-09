Il Tindaro Screpolato di Mitoraj resta a Lajatico ma cambia sede

Il Tindaro Screpolato di Igor Mitoraj non ha lasciato le colline di Lajatico. L'opera monumentale che ha dominato il paesaggio del Teatro del Silenzio durante la ventesima edizione ha trovato una nuova collocazione sulla collina prospicente. Posizionata a terra sull'argilla, l'opera è diventata un portale accessibile al pubblico, in linea con la volontà che ha sempre contraddistinto il lavoro di Mitoraj: sculture da toccare oltre che da guardare.

Il Tindaro Screpolato è perfettamente coerente con lo spirito del Teatro del Silenzio. Sarebbe stato un vero peccato staccarlo da quell'area. Continua così a osservare il panorama e a salutare chi percorre la strada verso il Teatro del Silenzio. Con lo spostamento del Tindaro Screpolato si creerà lo spazio per la scenografia del 2026 al Teatro del Silenzio, ovvero le tre coppie di Super Robot del progetto artistico SCART, che verranno installati in questi giorni.

Fonte: ArtInsolite - Ufficio stampa

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